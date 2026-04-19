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6-0. México golea a Puerto Rico y se clasifica al Premundial de la Concacaf

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Toluca (México), 18 abr (EFE).- La selección mexicana femenina de fútbol goleó este sábado por 6-0 a Puerto Rico para clasificarse al Premundial de la Concacaf que dará cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027, con sede en Brasil el año que viene.

Charlyn Corral, dos veces; Alexia Delgado, Scarlett Camberos y Kiana Palacios convirtieron por las mexicanas orientadas por el seleccionador español Pedro López, que completaron la victoria con una diana en propia puerta de Estefanía González.

En Toluca, a 2.600 metros sobre el mar, las mexicanas pasaron por encima de un oponente sin respuestas.

México fue superior en una primera mitad en la que hizo 23 remates, nueve a puerta, ante un oponente nulo en el ataque, superado desde el arranque.

En el minuto 11, Delgado rescató un rebote de la guardameta Sydney Martínez y de derecha puso el 1-0, ventaja ampliada en el 32 con un autogol de González.

Con buenas llegadas por las bandas, las mexicanas desquiciaron a las zagueras caribeñas y en el 39 ampliaron la diferencia con su tercera diana, de Camberos, con un golpe de zurda.

Ante un Puerto Rico desdibujado, México pasó por encima de su rival en la segunda parte. En el 60, Palacios interceptó un balón regalado por la defensa Caitlin Cosme y de derecha puso el 4-0, y en el 63, en su tercer minuto en la cancha, Corral convirtió de derecha a pase de Alice Soto.

En el 75, Amber Diorio fue expulsada por doble amonestación y dejó a Puerto Rico con una figura menos en la cancha; México bajó el ritmo, pero igual sumo otra diana, de Corral a pase de Stephany Mayor para llegar a 13 anotaciones y confirmarse como campeona goleadora de la eliminatoria.

México terminó el torneo con cuatro triunfos en cuatro salidas, 36 goles a favor y ninguno en contra, con lo cual ganó su boleto al Premundial de fines de año en el que buscará el pase a la Copa Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

- Ficha técnica:

6. México: Esthefanny Barreras; Reyna Reyes, Rebeca Bernal, Greta Espinoza, Kimberly Rodríguez (Aalihay Farmer, m.61), Kenti Robles; Alexia Delgado (Karla Nieto, m.70), Scarlett Camberos, Alice Soto (Stephany Mayor, m.70); Kiana Palacios (Charlyn Corral, m.61), María Sánchez.

Seleccionador: Pedro López.

0. Puerto Rico: Sydney Martínez; Verónica García, Caitlin Cosme, Emma González, Amber Diorio, Estefania González (Melania Herrera, m.71); Jaydah Bedoya, Jailene de Jesús, Jillienne Aguilera; Danielle Marcano, María Tapia (Juelle Love, m.87).

Seleccionador: Nathaniel González.

Goles: 1-0, m.11: Alexia Delgado; 2-0, m.32: Estefania González (autogol); 3-0, m.39: Scarlett Camberos; 4-0, m.60: Kiana Palacios; 5-0, m.63: Charlyn Corral; 6-0, m.87: Charlyn Corral.

Árbitra: Natalie Simon, de Estados Unidos. Amonestó a Kimberly Rodríguez y a Amber Diorio. Expulsó a Diorio por doble tarjeta amarilla.

Incidencias: Partido de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de fútbol femenino de Brasil 2027, celebrado en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, 2.600 metros sobre el nivel del mar, ante más de 20.000 aficionados. EFE

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