Espana agencias

Luis García afirma que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto este sábado

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha manifestado que desde el club le transmiten "fortaleza" y que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto en el partido de este sábado ante el CD Castellón, líder de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano ha reiterado su discurso optimista y sigue "convencido" de que una victoria pondrá fin a la crisis, con seis jornadas consecutivas sin ganar, consciente de que una mala racha como la actual llegaría en algún momento de la temporada.

El preparador del equipo amarillo insiste en que están en el camino correcto y que no es el momento de ahorrarse ni una carrera, y menos ante un rival "con un idea de juego muy clara, que desarrolla muy bien", y al que nadie "ha regalado nada".

García considera que el cuadro albinegro "tiene puntos débiles, como todos", que tratarán de aprovechar, pero destaca que es un adversario "ganador de duelos, agresivo, con una presión alta, y que trata bien el balón", al que han estudiado "cómo atacar".

Después de seis jornadas sin conocer la victoria, el entrenador ovetense entiende que "siempre se apunta al máximo responsable", y lo acepta "de forma natural, como parte del fútbol", e incluso pide que las críticas vayan dirigidas a él para que sus jugadores "estén tranquilos" y recuperen la "confianza", ahora mermada.

Y para reforzar su argumento, recuerda que hace mes y medio, cuando el equipo aún ganaba, se le preguntaba por todo lo contrario: su posible renovación.

"¿Cuál es el criterio? Soy el mismo, somos los mismos, pero trabajar bien no implica directamente conseguir resultados; a veces no salen por un aspecto mental, pero estoy convencido de que estamos en el camino", ha explicado.

Luis García ha asegurado durante las últimas semanas que no mira la clasificación, pero este viernes ha puesto como ejemplo la de la temporada anterior, en la que el Levante "a estas alturas era séptimo, y en la última jornada ascendió; queda un camino larguísimo todavía".

También ha recordado que pese a la crisis, Las Palmas es el equipo menos goleado y el que menos partidos ha perdido, y que en los dos últimos encuentros solo les han tirado tres veces a portería, pero únicamente han podido sumar dos puntos, ante Burgos (0-0) y Mirandés (1-1).

"La idea es la misma, ser protagonistas con el balón, defender alto, aunque hay muchos matices en cada partido y tenemos mucha variabilidad táctica. No estamos para regalar nada, ni un metro. Soy positivo y no pienso en si perdemos con el Castellón, no contemplo esa posibilidad", ha concluido. EFE

rg/cda7og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños reconoce que en toda organización pueden surgir "cerdos machistas" pero la diferencia es cómo se ataja

Bolaños reconoce que en toda

El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

El novio de Ayuso basa

Robles dice que la agresión del DAO le da "asco" y pide revisar protocolos para que las mujeres se animen a denunciar

Robles dice que la agresión

El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)

El juzgado de Palma ha decidido no proseguir las pesquisas tras descubrir deficiencias en el complejo avícola, aunque no se consideraron prueba suficiente para establecer un delito, mientras la opción de recurso permanece abierta para las partes involucradas

El juez archiva la causa

Chunta Aragonesista aclara que su cabeza de lista en los comicios del 8F fue al acto de Rufián a título personal

Jorge Pueyo asistió por motivos personales a un evento político en Madrid, según fuentes de CHA, mientras aumenta el interés entre formaciones aragonesas por nuevas alianzas de izquierda para garantizar representación y fortalecer la unidad en próximos procesos electorales

Chunta Aragonesista aclara que su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid revierte

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”