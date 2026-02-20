Luis García afirma que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto este sábado

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha manifestado que desde el club le transmiten "fortaleza" y que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto en el partido de este sábado ante el CD Castellón, líder de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano ha reiterado su discurso optimista y sigue "convencido" de que una victoria pondrá fin a la crisis, con seis jornadas consecutivas sin ganar, consciente de que una mala racha como la actual llegaría en algún momento de la temporada.

El preparador del equipo amarillo insiste en que están en el camino correcto y que no es el momento de ahorrarse ni una carrera, y menos ante un rival "con un idea de juego muy clara, que desarrolla muy bien", y al que nadie "ha regalado nada".

García considera que el cuadro albinegro "tiene puntos débiles, como todos", que tratarán de aprovechar, pero destaca que es un adversario "ganador de duelos, agresivo, con una presión alta, y que trata bien el balón", al que han estudiado "cómo atacar".

Después de seis jornadas sin conocer la victoria, el entrenador ovetense entiende que "siempre se apunta al máximo responsable", y lo acepta "de forma natural, como parte del fútbol", e incluso pide que las críticas vayan dirigidas a él para que sus jugadores "estén tranquilos" y recuperen la "confianza", ahora mermada.

Y para reforzar su argumento, recuerda que hace mes y medio, cuando el equipo aún ganaba, se le preguntaba por todo lo contrario: su posible renovación.

"¿Cuál es el criterio? Soy el mismo, somos los mismos, pero trabajar bien no implica directamente conseguir resultados; a veces no salen por un aspecto mental, pero estoy convencido de que estamos en el camino", ha explicado.

Luis García ha asegurado durante las últimas semanas que no mira la clasificación, pero este viernes ha puesto como ejemplo la de la temporada anterior, en la que el Levante "a estas alturas era séptimo, y en la última jornada ascendió; queda un camino larguísimo todavía".

También ha recordado que pese a la crisis, Las Palmas es el equipo menos goleado y el que menos partidos ha perdido, y que en los dos últimos encuentros solo les han tirado tres veces a portería, pero únicamente han podido sumar dos puntos, ante Burgos (0-0) y Mirandés (1-1).

"La idea es la misma, ser protagonistas con el balón, defender alto, aunque hay muchos matices en cada partido y tenemos mucha variabilidad táctica. No estamos para regalar nada, ni un metro. Soy positivo y no pienso en si perdemos con el Castellón, no contemplo esa posibilidad", ha concluido. EFE

