Ayuso llevará a los tribunales el planteamiento "xenófobo" de contar el idioma en la regularización de inmigrantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este viernes de que llevará a los tribunales el intento "xenófobo e ilegal" de plantear que el idioma sea un requisito para la regularización de inmigrantes.

Así lo ha señalado en sus redes sociales después de que la Generalitat haya presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes.

Ante ello, la presidenta ha señalado que la pretensión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña "es ilegal" y ha criticado que una vez más los socialistas "pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera".

"La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba", ha asegurado.