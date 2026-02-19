Los partidos de izquierda vuelven a mostrar suspicacias respecto al plan de Rufián para reorganizar la oferta electoral

La cuestión de si los partidos de izquierda deben priorizar listas propias o favorecer alianzas más amplias motivó declaraciones tajantes de varias formaciones, que reiteraron sus posturas ante la propuesta de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según consignó Europa Press, el propio presidente de ERC, Oriol Junqueras, estableció que su partido concurrirá con identidad propia en Cataluña y que respetarán las decisiones de otras fuerzas en sus territorios, argumentando: “Animamos a la izquierda española a decidir cómo se presentan”, en referencia a la necesidad de autonomía en cada ámbito regional.

El medio Europa Press detalló que la propuesta lanzada por Rufián buscaba reorganizar la oferta electoral del espacio progresista apoyando a la lista con mayor respaldo, mientras los partidos con menores opciones renunciarían en favor de presentar un bloque más fuerte ante el electorado. Durante un diálogo sostenido con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián explicó que la izquierda requería “método, orden y generosidad” para evitar la dispersión de votos. Planteó como interrogante: “¿Qué sentido tienen que 14 izquierdas se presenten en el mismo sitio?”. No obstante, las respuestas públicas de formaciones alternativas revelaron escepticismo y desconfianza hacia este plan, subrayando la complejidad y fragmentación en el seno del progresismo.

EH Bildu, a través de su portavoz adjunto Oskar Matute, reiteró su rechazo a la configuración de una nueva fórmula electoral conjunta de las izquierdas estatales, advirtiendo ante el riesgo de “confundir unidad de acción con unidad de organización”. Matute enfatizó la autonomía de cada formación territorial y advirtió contra intentos de injerencia externa en los debates internos, al afirmar: “A nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa”.

En Cataluña, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau valoró el debate motivado por Rufián, pero descartó la posibilidad de imponerse una sola lista como resultado de la renuncia de las demás. Colau razonó que dicha lógica perjudicaría incluso al propio Rufián y a su partido, ya que en las elecciones generales previas los Comuns superaron a ERC. “No se nos ha ocurrido decirle a ERC que tienes que desaparecer y no presentarte. No le diríamos nunca eso a Esquerra, porque efectivamente todo el mundo es necesario y cuando decimos que todo el mundo es necesario lo decimos de verdad”, destacó Colau, restando fuerza a la idea de una única candidatura progresista en Cataluña.

Por parte de Izquierda Unida, su coordinador federal, Antonio Maíllo, valoró positivamente la apertura del debate sobre confluencias electorales, pero reiteró la apuesta por la unidad en torno a la alianza de Sumar, invitando a otras organizaciones a integrarse en este espacio. Maíllo planteó que el debate electoral pondrá de manifiesto cuándo un partido opta por quedarse al margen del bloque y acudir solo a las urnas, marcando así las diferencias y las consecuencias de la fragmentación política.

Desde Sumar, la coordinadora general Lara Hernández expresó disposición a dialogar con las fuerzas soberanistas, aunque señaló que el planteamiento de Rufián aún adolece de falta de concreción. Hernández consideró que "tras escuchar la música, necesitan afinar la letra", aludiendo a la necesidad de clarificar la propuesta de reorganización electoral del líder de ERC. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó en sus redes sociales que valoró de manera positiva el coloquio entre Rufián y Delgado, recalando el empeño en articular mecanismos que permitan incrementar la fuerza parlamentaria de la izquierda.

El portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, reconoció a Rufián como figura que dinamiza los debates, aunque instó a concentrarse menos en la repercusión mediática y promover el diálogo dentro de las formaciones. Baldoví sostuvo que las fuerzas con arraigo territorial, como Compromís, deberían ocupar un rol principal en la contención de la ultraderecha.

En el caso de Más Madrid, Emilio Delgado declaró que la izquierda debe apostar por la “geometría variable” en el plano electoral. Consideró incoherente que, en la Comunidad de Madrid, se presenten candidaturas de otras formaciones para competir con la lista de su propio partido, señalando la importancia de respetar los espacios regionales de liderazgo y primacía.

El partido Chunta Aragonesista aclaró que la participación de Jorge Pueyo, su cabeza de lista en anteriores elecciones autonómicas, en el acto organizado por Rufián fue a título estrictamente personal. Según informó Europa Press, la organización confirmó que no tiene previsto sumarse al proceso de refundación que impulsa Sumar y ha reiterado su preferencia histórica por una lista unitaria aragonesa tanto en las elecciones europeas como generales, a fin de maximizar la representación regional en Madrid y Bruselas. Esta postura incluye la apuesta por frentes amplios siempre y cuando incluyan todas las fuerzas de la región.

Més per Mallorca manifestó a Europa Press que tampoco asistió al acto de Sumar y defendió que cualquier iniciativa electoral debe basarse en principios confederales, reconociendo y respetando la autonomía de los sujetos territoriales. Además, la formación balear consideró necesario superar modelos basados en figuras individuales predominantes y avanzar hacia proyectos donde prime la pluralidad y el protagonismo de las organizaciones. Més expresó que liderar la oferta electoral en las islas debe corresponder a su partido, sin excluir la participación de partidos estatales en eventuales alianzas.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) sí se mostró a favor de la propuesta de frente de izquierdas defendida por Rufián, y opina que esta estrategia podría traducirse en la obtención de dos escaños en las siguientes elecciones generales en Canarias.

El partido Podemos, al cierre de la información proporcionada por Europa Press, no había emitido un pronunciamiento público sobre el planteamiento de Rufián, y ya se había distanciado del acto correspondiente al no enviar representantes. En la agenda del partido figuraba para el viernes la celebración de su Consejo Ciudadano Estatal, con intervención prevista de su secretaria general, Ione Belarra.

Las reacciones recogidas por Europa Press reflejan disparidad de visiones dentro del entorno de la izquierda. Algunas voces consideran poco probable que la maniobra de Rufián pase de la discusión pública a un acuerdo viable, percibiendo reticencias que imposibilitan que las fuerzas soberanistas y estatales cierren pactos electorales integrales, limitando la colaboración al terreno estrictamente político. De otro lado, existen opiniones que reconocen la urgencia de reducir la fragmentación frente a la competencia en circunscripciones menos pobladas, donde la posibilidad de representación se reparte entre los partidos más votados. Algunas fuentes sugieren que allí convendría priorizar a las fuerzas con mayor implantación territorial, mientras que en provincias de mayor tamaño electoral la presencia de varias candidaturas podría no afectar tanto la obtención de escaños para distintas formaciones progresistas.