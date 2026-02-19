Espana agencias

Los partidos de izquierda vuelven a mostrar suspicacias respecto al plan de Rufián para reorganizar la oferta electoral

Dirigentes y representantes políticos consultados expresan reservas y plantean dudas sobre la fórmula impulsada por ERC para mejorar los resultados de las fuerzas progresistas, defendiendo diferentes posturas y mostrando falta de consenso respecto a la organización electoral del sector

Guardar

La cuestión de si los partidos de izquierda deben priorizar listas propias o favorecer alianzas más amplias motivó declaraciones tajantes de varias formaciones, que reiteraron sus posturas ante la propuesta de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según consignó Europa Press, el propio presidente de ERC, Oriol Junqueras, estableció que su partido concurrirá con identidad propia en Cataluña y que respetarán las decisiones de otras fuerzas en sus territorios, argumentando: “Animamos a la izquierda española a decidir cómo se presentan”, en referencia a la necesidad de autonomía en cada ámbito regional.

El medio Europa Press detalló que la propuesta lanzada por Rufián buscaba reorganizar la oferta electoral del espacio progresista apoyando a la lista con mayor respaldo, mientras los partidos con menores opciones renunciarían en favor de presentar un bloque más fuerte ante el electorado. Durante un diálogo sostenido con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián explicó que la izquierda requería “método, orden y generosidad” para evitar la dispersión de votos. Planteó como interrogante: “¿Qué sentido tienen que 14 izquierdas se presenten en el mismo sitio?”. No obstante, las respuestas públicas de formaciones alternativas revelaron escepticismo y desconfianza hacia este plan, subrayando la complejidad y fragmentación en el seno del progresismo.

EH Bildu, a través de su portavoz adjunto Oskar Matute, reiteró su rechazo a la configuración de una nueva fórmula electoral conjunta de las izquierdas estatales, advirtiendo ante el riesgo de “confundir unidad de acción con unidad de organización”. Matute enfatizó la autonomía de cada formación territorial y advirtió contra intentos de injerencia externa en los debates internos, al afirmar: “A nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa”.

En Cataluña, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau valoró el debate motivado por Rufián, pero descartó la posibilidad de imponerse una sola lista como resultado de la renuncia de las demás. Colau razonó que dicha lógica perjudicaría incluso al propio Rufián y a su partido, ya que en las elecciones generales previas los Comuns superaron a ERC. “No se nos ha ocurrido decirle a ERC que tienes que desaparecer y no presentarte. No le diríamos nunca eso a Esquerra, porque efectivamente todo el mundo es necesario y cuando decimos que todo el mundo es necesario lo decimos de verdad”, destacó Colau, restando fuerza a la idea de una única candidatura progresista en Cataluña.

Por parte de Izquierda Unida, su coordinador federal, Antonio Maíllo, valoró positivamente la apertura del debate sobre confluencias electorales, pero reiteró la apuesta por la unidad en torno a la alianza de Sumar, invitando a otras organizaciones a integrarse en este espacio. Maíllo planteó que el debate electoral pondrá de manifiesto cuándo un partido opta por quedarse al margen del bloque y acudir solo a las urnas, marcando así las diferencias y las consecuencias de la fragmentación política.

Desde Sumar, la coordinadora general Lara Hernández expresó disposición a dialogar con las fuerzas soberanistas, aunque señaló que el planteamiento de Rufián aún adolece de falta de concreción. Hernández consideró que "tras escuchar la música, necesitan afinar la letra", aludiendo a la necesidad de clarificar la propuesta de reorganización electoral del líder de ERC. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó en sus redes sociales que valoró de manera positiva el coloquio entre Rufián y Delgado, recalando el empeño en articular mecanismos que permitan incrementar la fuerza parlamentaria de la izquierda.

El portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, reconoció a Rufián como figura que dinamiza los debates, aunque instó a concentrarse menos en la repercusión mediática y promover el diálogo dentro de las formaciones. Baldoví sostuvo que las fuerzas con arraigo territorial, como Compromís, deberían ocupar un rol principal en la contención de la ultraderecha.

En el caso de Más Madrid, Emilio Delgado declaró que la izquierda debe apostar por la “geometría variable” en el plano electoral. Consideró incoherente que, en la Comunidad de Madrid, se presenten candidaturas de otras formaciones para competir con la lista de su propio partido, señalando la importancia de respetar los espacios regionales de liderazgo y primacía.

El partido Chunta Aragonesista aclaró que la participación de Jorge Pueyo, su cabeza de lista en anteriores elecciones autonómicas, en el acto organizado por Rufián fue a título estrictamente personal. Según informó Europa Press, la organización confirmó que no tiene previsto sumarse al proceso de refundación que impulsa Sumar y ha reiterado su preferencia histórica por una lista unitaria aragonesa tanto en las elecciones europeas como generales, a fin de maximizar la representación regional en Madrid y Bruselas. Esta postura incluye la apuesta por frentes amplios siempre y cuando incluyan todas las fuerzas de la región.

Més per Mallorca manifestó a Europa Press que tampoco asistió al acto de Sumar y defendió que cualquier iniciativa electoral debe basarse en principios confederales, reconociendo y respetando la autonomía de los sujetos territoriales. Además, la formación balear consideró necesario superar modelos basados en figuras individuales predominantes y avanzar hacia proyectos donde prime la pluralidad y el protagonismo de las organizaciones. Més expresó que liderar la oferta electoral en las islas debe corresponder a su partido, sin excluir la participación de partidos estatales en eventuales alianzas.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) sí se mostró a favor de la propuesta de frente de izquierdas defendida por Rufián, y opina que esta estrategia podría traducirse en la obtención de dos escaños en las siguientes elecciones generales en Canarias.

El partido Podemos, al cierre de la información proporcionada por Europa Press, no había emitido un pronunciamiento público sobre el planteamiento de Rufián, y ya se había distanciado del acto correspondiente al no enviar representantes. En la agenda del partido figuraba para el viernes la celebración de su Consejo Ciudadano Estatal, con intervención prevista de su secretaria general, Ione Belarra.

Las reacciones recogidas por Europa Press reflejan disparidad de visiones dentro del entorno de la izquierda. Algunas voces consideran poco probable que la maniobra de Rufián pase de la discusión pública a un acuerdo viable, percibiendo reticencias que imposibilitan que las fuerzas soberanistas y estatales cierren pactos electorales integrales, limitando la colaboración al terreno estrictamente político. De otro lado, existen opiniones que reconocen la urgencia de reducir la fragmentación frente a la competencia en circunscripciones menos pobladas, donde la posibilidad de representación se reparte entre los partidos más votados. Algunas fuentes sugieren que allí convendría priorizar a las fuerzas con mayor implantación territorial, mientras que en provincias de mayor tamaño electoral la presencia de varias candidaturas podría no afectar tanto la obtención de escaños para distintas formaciones progresistas.

Temas Relacionados

Izquierda alternativaGabriel RufiánERCSumarCataluñaMadridFragmentación electoralEH BilduCompromísIUEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Martínez pide tomar las encuestas como "un horóscopo" y augura que el PP dirá "que Tezanos defiende a Sánchez"

Martínez pide tomar las encuestas

Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

Landaluce celebra el auto de

Prisión para siete de los detenidos en Macael (Almería) hallados en posesión de armas y 92 kilos de cocaína

Prisión para siete de los

Trasladado a una prisión de Sevilla el hombre de 81 años detenido tras la muerte de su mujer en Badajoz

Trasladado a una prisión de

Almeida aclara a Vox que sólo el grupo municipal puede quitar portavocía a Ortega y cuestiona el "lío" montado

Almeida aclara a Vox que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la denuncia por abusos

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”