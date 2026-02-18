Espana agencias

Vox expulsa a Ortega Smith por desobedecer la orden de apartarse de la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid

La formación inicia un proceso interno contra quien fuera uno de sus principales dirigentes tras no acatar la instrucción de relevo, en medio de una serie de desacuerdos y pérdida de influencia dentro de la organización

Durante 2023 y 2024, Javier Ortega Smith fue perdiendo posiciones clave dentro de Vox, primero al ser degradado en el Congreso en noviembre y después al abandonar la dirección del partido en diciembre. El medio Europa Press reportó que, tras varios desacuerdos públicos y movimientos que la cúpula consideró provocaciones, la formación política activó el procedimiento previsto en sus estatutos y ejecutó una expulsión cautelar contra Ortega Smith. Esta decisión respondió al desacato de una orden concreta: rehusar abandonar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid tras una resolución adoptada de manera unánime por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox el 12 de febrero, según adelantó Voz Pópuli.

El proceso interno iniciado por la formación implica una acusación de infracción "muy grave", de acuerdo a los estatutos internos citados por Europa Press. El cargo por el que se abrió este expediente disciplinario fue la negativa de Ortega Smith a cumplir la instrucción que lo apartaba del cargo de portavoz en el Consistorio madrileño, donde el partido designó como sustituta a Arantxa Cabello. La sanción llegó de manera inmediata, en modalidad cautelar, según confirmaron fuentes de Vox a Europa Press.

Javier Ortega Smith, fundador de Vox y uno de los nombres más ligados a la creación y expansión del partido, ya había registrado desencuentros notorios con la dirección encabezada por Santiago Abascal. Vox detalló que su antiguo número dos de la ejecutiva central redujo progresivamente su presencia e influencia tras protagonizar episodios de fricción, tanto a nivel interno como en la esfera pública. Según confirmó el medio, durante años Ortega Smith fue secretario general y vicepresidente, pero en enero de 2024 quedó relegado al cargo de vocal, preludio de su salida unos meses más tarde.

De acuerdo con Europa Press, además de las tensiones en los cargos internos, Ortega Smith se mostró públicamente junto a figuras consideradas problemáticas para la estrategia del partido. Una de estas situaciones fue su presencia en el acto de presentación del "think tank" liderado por Iván Espinosa de los Monteros, quien también mantiene una relación distante con la dirección actual de Vox. Ortega Smith también formó parte de la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12 de octubre, acto al que el presidente del partido, Santiago Abascal, había decidido no acudir por desacuerdos con el Gobierno central.

En el terreno parlamentario, el exdirigente ostentó el cargo de portavoz adjunto en el grupo parlamentario de Vox hasta noviembre. También perdió la presidencia de la Comisión de Interior y la de Justicia. Con la pérdida escalonada de responsabilidades, la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid era el único cargo institucional relevante que continuaba desempeñando.

Europa Press relató que, tras su cese en el Congreso, Ortega Smith expresó su desacuerdo con la decisión y manifestó sentirse “sorprendido”, al tiempo que tildó el movimiento de “equivocado e injusto”. En respuesta, Santiago Abascal recurrió a una metáfora futbolística al afirmar que en Vox hay que “aprender a ceder paso” y que existe “un gran banquillo”. Ortega Smith se defendió públicamente identificándose con “un delantero” experimentado que sabe “meter goles”.

La secuencia de desencuentros —presentaciones públicas incómodas para la dirección, pérdida de cargos de liderazgo, conflictos discursivos y la negativa a aceptar la sustitución como portavoz— derivó en la activación del procedimiento disciplinario. Ortega Smith, de fundador y rostro destacado de Vox, queda apartado provisionalmente bajo la acusación de incumplimiento grave de la disciplina interna, mientras se tramita la investigación y se definen posibles sanciones definitivas. Según consignó Europa Press, la dirección del partido mantiene la decisión y avanza con la aplicación de los mecanismos estatutarios establecidos para estos casos.

