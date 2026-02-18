La Policía convocará la plaza de DAO asumida de forma interina por la subdirectora general de Recursos Humanos

La Policía Nacional convocará la plaza vacante para ocupar la máxima jefatura del cuerpo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) tras la renuncia del comisario principal José Ángel González, investigado en un juzgado debido a una denuncia de una subordinada por un presunto delito de abuso sexual. Esta plaza la ha asumido de forma interina Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

La Orden 859/2023, de 21 de julio, es la que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, fijando que la asuma los titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por este orden.

Gemma Barroso Villarreal asumió la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en octubre de 2024. Con anterioridad, desempeñó su carrera profesional principalmente en las áreas operativas de las especialidades de Policía Científica e Información.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que, tras la renuncia de José Ángel González se convocará a través de la Orden General de la Policía Nacional el puesto vacante de DAO, que ocupa el primer puesto en el escalafón del cuerpo y ejerce de 'número dos' del cuerpo, por detrás únicamente del director general, Francisco Pardo Piqueras.

A la convocatoria para ocupar la Dirección Adjunta Operativa podrán concurrir los 111 comisarios principales de la Policía, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos de baremación para el máximo escalafón de la Policía Nacional.

EL DIRECTOR REÚNE A LOS MANDOS

La crisis interna tras la salida del DAO y las graves acusaciones de abuso sexual y violación han llevado este miércoles por la tarde a que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, citara a todos los mandos de este cuerpo.

La reunión con la junta de gobierno se ha celebrado a primera hora de la tarde en la Dirección General, siendo convocada menos de 24 horas después de conocerse esta querella de una subordinada contra el DAO y de la citación judicial del 'número dos' de la Policía, según han detallado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También se ha comprometido a dimitir si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente "le ha fallado".