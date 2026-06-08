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CSIF convoca este lunes a la huelga a los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria

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Madrid, 8 jun (EFE).- El sindicato CSIF ha convocado este lunes un paro de 24 horas para los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria en todas las oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y otros centros de trabajo por toda España, justo en el tramo final de la campaña de la renta.

CSIF convoca en solitario esta huelga, que no es secundada por los otros grandes sindicatos con representación en el organismo, que son CCOO, UGT, Gestha y SIAT.

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La pasada semana, CSIF explicó que esta movilización responde al bloqueo de la negociación por parte de la dirección de la Agencia.

El sindicato reclama el refuerzo de la plantilla, el impulso de las carreras profesionales, la implantación del teletrabajo y el reconocimiento como profesión de riesgo de Vigilancia Aduanera.

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Con este paro de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. EFE

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