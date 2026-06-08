Josh Hart: "Ojalá los precios de las entradas no fueran tan locos"

Chicago (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Josh Hart, de los New York Knicks, definió como "loco" el precio de las entradas para el tercer partido de las Finales NBA entre su equipo y los San Antonio Spurs y lamentó que muchos aficionados no puedan permitirse ver el partido en el Madison Square Garden.

"El ambiente va a ser eléctrico, obviamente. Estamos contentos de estar en casa y de tener a nuestra gente detrás. Ojalá los precios de las entradas no fueran tan locos como son", afirmó Josh Hart.

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"Siento que mucha gente que ha estado esperando este momento durante muchísimo tiempo, por desgracia, no puede entrar al pabellón cuando la entrada más barata cuesta siete u ocho mil dólares. Es ridículo", añadió.

"Pero va a estar rugiendo igual. Solo que, obviamente, me gustaría que fueran un poco más baratas", concluyó.

Los Knicks mandan 2-0 en las Finales NBA contra los Spurs y están a dos triunfos de su primer anillo en 53 años.

Las entradas más baratas para el Madison Square Garden se vendían en la noche de este domingo por un mínimo de 5.400 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats. EFE

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