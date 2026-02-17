Asociación de Tropa y Marinería avisa sobre la "falta de alojamiento" para los nuevos soldados en Fuerteventura

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha avisado este martes sobre la "falta de alojamiento" que afectará al personal de nueva incorporación destinado al Regimiento de Infantería 'Soria' nº9, en el Acuartelamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Así lo ha alertado en un comunicado en el que ha indicado que ya ha trasladado su "profunda preocupación" por este asunto a la Subsecretaría de Defensa.

De esta manera, ATME ha explicado que, según la información que ha recibido, en estos momentos "no existe disponibilidad de alojamiento logístico, habiéndose denegado diversas solicitudes presentadas", lo que deja a los nuevos soldados sin una alternativa habitacional básica y totalmente desprotegidos.

Además, ha recordado que el personal recién destinado no dispone de ayudas a la vivienda, lo que agrava de manera crítica esta problemática.

"La ausencia de alojamiento no solo dificulta la adecuada ntegración del personal, sino que puede comprometer seriamente su estabilidad económica y su desempeño profesional durante los primeros años de servicio, una etapa especialmente sensible en la carrera militar", matizó la asociación.

También ha subrayado que ya solicitó información en enero de 2025 sobre las listas de espera en los acuartelamientos logísticos, y que en aquel momento el Acuartelamiento de Puerto del Rosario no figuraba entre los centros con déficit de plazas.

Para ATME, este cambio repentino y sin explicación "evidencia una falta de planificación y de previsión que debe ser aclarada con urgencia".

Por ello, ha considerado imprescindible conocer el origen y la evolución del problema, así como las medidas previstas para garantizar que ningún militar quede desamparado.

"SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN PROBLEMA HABITUAL"

Mientras, la asociación ha expresado su preocupación ante una situación que "se está convirtiendo en un problema habitual y estructural" dentro de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, ha señalado que es "imprescindible" que Defensa "deje de mirar hacia otro lado" y adopte medidas urgentes, reales y estructurales para evitar que los militares se vean obligados a afrontar gastos inasumibles o situaciones de precariedad al incorporarse a su destino.