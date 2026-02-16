Silvia Domínguez: "El baloncesto femenino tiene mucha visibilidad y se está igualando"

Madrid, 16 feb (EFE).- Silvia Domínguez exjugadora del Perfumerías Avenida durante quince temporadas destacó en declaraciones a EFE que el baloncesto femenino "está teniendo mucha visibilidad y la competición se está igualando".

La base española anunció su retirada profesional en mayo de 2025 a los 38 años tras 21 años en la élite del baloncesto. Fue internacional con la selección española obteniendo tres copas de Europa y un oro olímpico en los juegos de Río 2016, además de tres euroligas en tres equipos distintos.

Actualmente, se dedica a entrenar a jóvenes promesas y a las retransmisiones de partido, está descubriendo un mundo "que desconocía". Fue premiada este lunes como leyenda femenina por la revista Gigantes. "Le doy más valor a este premio estando ya retirada por todo lo que es el baloncesto en mi vida", dijo.

Otra de las galardonadas como leyenda femenina fue Anna Cruz, exjugadora del Joventut Badalona, donde disputó sus últimos partidos, y actualmente es la encargada de la dirección deportiva de la línea femenina de dicho equipo. Internacional con la selección española llegó a jugar 158 partidos y obtuvo ocho medallas en competiciones internacionales.

"El baloncesto femenino está dando pasos hacia delante muy grandes, pero hacen falta más mujeres metidas en la parte directiva de los clubes", reivindicó Anna en declaraciones a EFE.

Durante su trayectoria, lo que más recuerda fue el anillo de oro que ganó con el Minnesota Lynx, siendo la segunda jugadora española en ganarlo por detrás de Amaya Valdemoro que ganó en 1998,1999 y 2000 con los Houston Comets.

Tanto Anna como Silvia coincidieron en la selección absoluta y también en las filas del Joventut Badalona. Ambas destacan que el baloncesto es "una carrera de fondo" y que ahora hay "muchas referentes femeninas" para todas esas niñas que quieren "seguir luchando por sus sueños". EFE