Podemos duda "mucho" de que la solución a los "errores" de Sumar sea crear "Sumar 2.0"

Madrid, 16 feb (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha ironizado este lunes al señalar que duda "mucho" de que la solución a los "errores" que ha podido cometer Sumar sea crear un "Sumar 2.0".

Así lo ha asegurado en su habitual rueda de prensa de los lunes, ser preguntado si Podemos ha recibido la invitación de Sumar para asistir al acto que han organizado, junto con IU, Más Madrid y los Comunes, el próximo sábado, para lanzar su alianza de izquierdas.

Sobre este asunto, ha recordado que se trata de un acto de otro partido, del que no forman parte, y ha apuntado que Podemos respeta tanto su organización como las decisiones que se adopten en el mismo.

Dicho esto, ha añadido que duda de que la solución a los posibles errores que haya podido cometer Sumar sea crear un "Sumar 2.0" que es lo que, en su opinión, se va a presentar el próximo día 21.

A la pregunta de si no cree necesario un cambio de estrategia de Podemos tras el resultado de las elecciones en Aragón, Fernández ha dicho que van a trabajar "de forma incansable" para "ensanchar" su espacio político lo más posible.

Y que, para ello, van a hablar con todo el mundo para tejer y construir las candidaturas "más amplias y más heterogéneas posibles", siempre con la premisa de "no aceptar los límites del PSOE, no subordinarse al PSOE y no ser funcional a la socialdemocracia", ha remarcado.

Tras opinar que eso es la clave de todo, ha comentado que hablarán con todo aquel que esté dispuesto a dar la pelea "por una izquierda transformadora". EFE

