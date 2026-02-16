Podemos desdeña que la alianza de los partidos de Sumar levante a la izquierda: La solución no es un "Sumar 2.0"

La coalición denominada “Sumar 2.0” no representa, a juicio de Podemos, una fórmula válida para reactivar el espacio de la izquierda alternativa. Pablo Fernández, coportavoz y secretario de Organización del partido, insistió en que las decisiones sobre futuras alianzas deben centrarse en la construcción de una alternativa realmente autónoma, distante de los límites establecidos por el PSOE. Según informó el medio, Podemos considera que reeditar fórmulas previas, como las alianzas de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, no responde a los desafíos actuales de la izquierda y no contribuye a superar la desafección existente en su electorado progresista.

De acuerdo con la información publicada, Fernández declaró durante una rueda de prensa celebrada en la sede central de la formación política que no tiene sentido acudir a la presentación de lo que denominan “Sumar 2.0”. Esta postura se vincula, según detalló el medio, con la percepción en Podemos de que la solución a los “errores y fallos” que atribuyen a los partidos de la órbita del socio minoritario del Ejecutivo no consiste en reeditar alianzas similares a las ya existentes, sino en articular nuevas candidaturas de izquierda no subordinadas al PSOE.

La visión expuesta por el portavoz de Podemos subraya la importancia de promover candidaturas más amplias y heterogéneas para el espectro de la izquierda, pero siempre bajo la premisa clave de no supeditarse ni ser funcionales a la socialdemocracia. “Vamos a continuar hablando, interlocutando con absolutamente todo el mundo para […] construir las candidaturas más amplias, más heterogéneas posibles, pero siempre con una premisa ideológica y política fundamental, que es no aceptar los límites del PSOE, no subordinarse al PSOE y no ser funcional a la socialdemocracia”, afirmó Fernández, según reportó el medio.

El coportavoz también abordó el tema de la convocatoria realizada por los partidos agrupados en Sumar para un próximo acto político, al cual Podemos ha sido invitado. Consultado sobre su posible asistencia, Pablo Fernández indicó que respetan los actos organizados por otras formaciones, pero dejó claro que la prioridad para su formación consiste en fortalecerse y expandir el espacio de la izquierda manteniendo sus principios fundacionales.

Fernández atribuyó el descontento entre el electorado progresista, identificado por Podemos, a la imposibilidad de convertir ese malestar en apoyo electoral frente a los gobiernos autonómicos del PP, algo que, según su análisis, no ha cambiado debido a la persistencia de alianzas poco autónomas. Por ese motivo, el dirigente defendió la necesidad de liderar una reacción con candidaturas encabezadas por Podemos, frente a lo que consideran una falta de avances en la actual legislatura, diferenciándola del precedente que marcó la participación de Podemos en el Gobierno.

Según consignó el medio, Fernández reiteró sus críticas hacia la política de gasto militar del actual Ejecutivo central. Entre sus propuestas, volvió a insistir en que España debe abandonar la OTAN y desmantelar las bases militares de Estados Unidos localizadas en Rota y Morón. Esta demanda se mantuvo como una de las constantes en la intervención del portavoz, en línea con otras posiciones ya conocidas en el discurso político del partido.

El medio también relató que, sobre el encuentro previsto entre Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, el dirigente de Podemos minimizó el acto a una conversación similar a contrapuntos sobre cine o música, sin atribuirle peso político concreto. Fernández especificó que no asistirá a dicho evento porque sus esfuerzos se centran en la precampaña para las elecciones en Castilla y León, desmarcando así a su formación de cualquier valoración política hacia ese encuentro y recalcando que, en todo caso, dicho protagonismo corresponde a ERC, partido que ya ha marcado distancias respecto a la iniciativa de Rufián.

Cerrando su intervención, Pablo Fernández manifestó que valorar ese tipo de iniciativas no se encuentra entre las prioridades actuales de Podemos, y que, ante eventuales cambios, “cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente”, concluyó según la cobertura del medio. Las posiciones expuestas inciden en la estrategia de la formación morada, inclinada a reafirmar su independencia en el espectro de la izquierda y su voluntad de abrirse a nuevas fórmulas de alianza, evitando repetir esquemas y coaliciones que, según su análisis, no han resultado satisfactorias para lograr la movilización y la consolidación de su espacio político.