Permanece cerrado el centro de salud donde ha sido asesinada una enfermera por su expareja

Castellón, 16 feb (EFE).- El centro de salud de Benicàssim donde este lunes ha sido asesinada a cuchilladas una enfermera de 64 años por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, permanece cerrado y hasta allí se ha desplazado un equipo de profesionales de salud mental del Hospital General de Castellón, que ofrece apoyo al personal del centro de salud.

Así lo han anunciado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, que han indicado que también se han trasladado el lugar el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón, Raúl Ferrando.

Las fuentes han indicado que el Punto de Atención Continuada (PAC), que está situado en el mismo local del centro de salud pero tiene un acceso independiente, ha sido abierto con profesionales de otros centros.

El suceso se ha producido sobre las 12:30 horas en un centro de salud en el que trabajaba la víctima, que ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.350 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

(foto) (vídeo)