Megan Oldham se lleva el oro en 'big air' tras una final retrasada por una nevada

Redacción Deportes, 16 feb (EFE).- La esquiadora canadiense Megan Oldham (180.75) se hizo con el oro en la final de 'big air' de esquí acrobático de los Juegos de Milán Cortina 2026, en un podio que completaron la china Eileen Gu (179.00) y la italiana Flora Tabanelli (178.25).

La canadiense, cuarta en esta prueba en Pekín 2022 y la mejor en la ronda clasificatoria, se impuso en una final cuyo inicio se retrasó algo más de una hora por las malas condiciones meteorológicas en Livigno, incluyendo una tormenta de nieve.

Además, justo antes del comienzo se anunció que la suiza Mathilde Gremaud, bronce en Pekín 2022 y que se había clasificado con el tercer mejor registro, no tomaría la salida por molestias físicas. Aun así, Oldham dominó casi desde el primer salto y no necesitó mejorar en su última bajada.

El segundo lugar fue para la china Eileen Gu (179.00). La deportista mejor pagada de estos Juegos Olímpicos defendía el oro que consiguió en esta disciplina en Pekín 2022. Había superado la ronda clasificatoria con la segunda mejor puntuación, por lo que volvía a ser una de las candidatas a subir a lo más alto del podio. Falló en su segunda bajada, pero no le pudo la presión en la tercera y sumó puntos suficientes para, al menos, no quedarse sin metal.

El bronce se lo llevó la italiana y nueva referente local Flora Tabanelli (178.25). Cumplió 18 años el pasado mes de noviembre y ya es la vigente campeona del mundo de 'big air', y ahora suma a su palmarés una medalla olímpica. Su tercer salto fue el mejor de entre todas las competidoras, calificado con 94.25 puntos.

Varias de las competidoras de 'big air' volverán a enfrentarse a la nieve olímpica en la categoría de 'halfpipe'. Entre ellas estará la china Eileen Gu, quien buscará la oportunidad de revalidar en esa prueba, cuya final será el próximo sábado, el oro olímpico que consiguió en Pekín 2022. EFE