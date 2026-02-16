La red social X se recupera de su segunda caída del día en países como España y EEUU

(Actualiza con la recuperación de X)

Madrid, 16 feb (EFE).- La red social X, antes Twitter, se ha recuperado de la segunda caída que ha sufrido este lunes en diversos países, entre ellos Estados Unidos y España, sobre las 19.15 horas (18.15 GMT) y que tiene causas todavía desconocidas.

Unas horas antes, sobre las 14.15 horas, la red social había dejado de funcionar con normalidad y el servicio ha tardado una hora en recuperarse, mientras que esta segunda recaída ha tardado una media hora en solventarse.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se volverá a recuperar la normalidad del servicio. EFE