Espana agencias

La red social X se recupera de su segunda caída del día en países como España y EEUU

Guardar

(Actualiza con la recuperación de X)

Madrid, 16 feb (EFE).- La red social X, antes Twitter, se ha recuperado de la segunda caída que ha sufrido este lunes en diversos países, entre ellos Estados Unidos y España, sobre las 19.15 horas (18.15 GMT) y que tiene causas todavía desconocidas.

Unas horas antes, sobre las 14.15 horas, la red social había dejado de funcionar con normalidad y el servicio ha tardado una hora en recuperarse, mientras que esta segunda recaída ha tardado una media hora en solventarse.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se volverá a recuperar la normalidad del servicio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del 'reto del paracetamol''entre menores

Infobae

San Valentín encuentra su canción en Benidorm Fest 2026 con la victoria de 'T Amaré'

Infobae

Benicàssim decreta dos días de luto por el asesinato de una enfermera apuñalada por su ex

Infobae

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Infobae

La Guía Repsol 2026 corona a tres nuevos 3 Soles: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cesa a su consejero

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El AT&T Stadium, escenario donde

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’