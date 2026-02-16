Espana agencias

La Guía Repsol premia con los Soles a los mejores chefs y restaurantes de España

Guardar

Tarragona, 16 feb (EFE).- Más de 200 cocineros de toda España se reúnen este lunes en Tarragona para asistir a la gala de los Soles Guía Repsol, que con el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’ premiará a los mejores chefs y restaurantes del país.

La gala, que tendrá lugar en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, podrá seguirse en directo a través de la página web de la guía Repsol.

Los Soles reconocen la calidad y buen hacer de restaurantes de toda España seleccionados por un equipo de unos 60 inspectores que conocen bien la oferta gastronómica de su región y comparten la pasión por la gastronomía y por descubrir restaurantes que merecen ser reconocidos y recomendados.

Esta será la primera vez que la gala de los Soles se celebra en Cataluña, que en 2025 fue reconocida como Región Mundial de la Gastronomía y es el territorio con un mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España.

En total son 114, de los cuales 13 están en la provincia de Tarragona.

Cataluña encabeza también el número de establecimientos galardonados con la máxima distinción de 3 Soles, lo que la convierte en el máximo referente de excelencia de la hostelería nacional.

Concretamente, la región tiene 9 restaurantes con Tres Soles, 29 con Dos Soles y 76 con Un Sol.

El sistema de calificación para conceder Soles se basa en criterios como la sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular y la coherencia de los proyectos, que deben reflejarse en las cocinas, el local, la puesta en escena y la selección de vinos.

Como subrayó la directora de Guía Repsol, Marta Ritter, cuando dio a conocer dónde se celebraría la gala 2026, “no podía haber mejor anfitrión que la provincia de Tarragona, con su espectacular producto del Mediterráneo y del Delta del Ebro, con sus variadas denominaciones de origen y sus involucrados cocineros”.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, subrayó que "Cataluña está sostenida por un colectivo de cocineros y cocineras que, con talento, innovación y un profundo respeto por la tradición, nos han situado como una referencia internacional”.

“La gastronomía es expresión de cultura, identidad y proyección de país, y seguirá siendo un pilar estratégico para el futuro de Cataluña", manifestó.

La Guía Repsol tiene también previsto, en primavera, celebrar en Alcanar (Tarragona) la entrega de los Soletes 2026, dirigida a tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida de especial calidad y encanto.

cll-dpj-srm

1012190

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Infobae

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Infobae

Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Infobae

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Infobae

El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid