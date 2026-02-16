La Guía Repsol premia con los Soles a los mejores chefs y restaurantes de España

Tarragona, 16 feb (EFE).- Más de 200 cocineros de toda España se reúnen este lunes en Tarragona para asistir a la gala de los Soles Guía Repsol, que con el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’ premiará a los mejores chefs y restaurantes del país.

La gala, que tendrá lugar en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, podrá seguirse en directo a través de la página web de la guía Repsol.

Los Soles reconocen la calidad y buen hacer de restaurantes de toda España seleccionados por un equipo de unos 60 inspectores que conocen bien la oferta gastronómica de su región y comparten la pasión por la gastronomía y por descubrir restaurantes que merecen ser reconocidos y recomendados.

Esta será la primera vez que la gala de los Soles se celebra en Cataluña, que en 2025 fue reconocida como Región Mundial de la Gastronomía y es el territorio con un mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España.

En total son 114, de los cuales 13 están en la provincia de Tarragona.

Cataluña encabeza también el número de establecimientos galardonados con la máxima distinción de 3 Soles, lo que la convierte en el máximo referente de excelencia de la hostelería nacional.

Concretamente, la región tiene 9 restaurantes con Tres Soles, 29 con Dos Soles y 76 con Un Sol.

El sistema de calificación para conceder Soles se basa en criterios como la sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular y la coherencia de los proyectos, que deben reflejarse en las cocinas, el local, la puesta en escena y la selección de vinos.

Como subrayó la directora de Guía Repsol, Marta Ritter, cuando dio a conocer dónde se celebraría la gala 2026, “no podía haber mejor anfitrión que la provincia de Tarragona, con su espectacular producto del Mediterráneo y del Delta del Ebro, con sus variadas denominaciones de origen y sus involucrados cocineros”.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, subrayó que "Cataluña está sostenida por un colectivo de cocineros y cocineras que, con talento, innovación y un profundo respeto por la tradición, nos han situado como una referencia internacional”.

“La gastronomía es expresión de cultura, identidad y proyección de país, y seguirá siendo un pilar estratégico para el futuro de Cataluña", manifestó.

La Guía Repsol tiene también previsto, en primavera, celebrar en Alcanar (Tarragona) la entrega de los Soletes 2026, dirigida a tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida de especial calidad y encanto.

