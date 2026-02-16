Hezonja, Campazzo, Rudy, Anna Cruz o España 2006, entre los premiados por Gigantes

Madrid, 16 feb (EFE).- La revista Gigantes del Basket premió este lunes a Mario Hezonja y Facundo Campazzo, del Real Madrid, los exjugadores Rudy Fernández, Anna Cruz y Silvia Domínguez y la selección española masculina, campeona del mundo en Japón en 2006, entre otros, durante una gala número 38 celebrada en la sede de Endesa en Madrid.

En un acto en el que estuvieron presentes el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; o el nuevo consejero delegado de la Euroliga, Chus Bueno.

Mario Hezonja y Facundo Campazzo, jugadores del Real Madrid, uno de los equipos más premiados durante la gala, recibieron el premio Gigante Liga Endesa y el Gigante del Año Masculino, respectivamente.

"Sin mis compañeros no tendría este premio. También dedicarlo a mi familia y al Real Madrid. Gracias por lo bien que me trataron desde el primer día que estuve aquí", indicó Campazzo.

Además, los premiso Gigante Leyenda Masculino fueron para el exjugador serbio 'Sasha Djordjevic' y el exinternacional español Rudy Fernández, retirado desde la pasada temporada y con más participaciones tiene en Juegos Olímpicos, con seis.

"Me hace muchísima ilusión. Recuerdo cuando mi padre iba a comprar esa revista. Y cuando fui 'Gigante de la Semana', que me hice un cuadro (...). Me quedo con los 15 minutos de despedida en el Palacio con todo el público. Mi padre desde arriba estará muy orgulloso de lo que hemos hecho tanto yo como mi hermana", declaró Rudy emocionado.

En categoría femenina, la subcampeona europea con España el pasado verano y jugadora del CB Jairis, Aina Ayuso, se llevó el Gigante del Año Femenino, mientras que las exjugadoras Anna Cruz y Silvia Domínguez fueron premiadas con el Gigante Leyenda Femenino.

Otro de los momentos más emotivos fue el homenaje por los 20 años del oro conseguido por la selección en el Mundial de Japón en 2006, contó con el entrenador Pepu Hernández y varios integrantes de aquel equipo, como Garbajosa, Carlos Cabezas, Sergio Rodríguez Rudy Fernández, Felipe Reyers, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Álex Mumbrú, premiado también con el Gigante al Mejor Entrenador Internacional.

"Tuvimos la sensación que había agente en España que se lo pasaba muy bien con el equipo. Demostramos una serie de valores que tienen que ver con el baloncesto. Ganamos un campeonato del mundo, pero lo que quedan son las sensaciones de compañerismo, generosidad, confianza...", recordó Pepu Hernández.

También fueron galardonados los equipos nacionales de 3x3, las selecciones masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas, la internacional Iyana Martín, el base sueco Melwin Pantzar, del Surne Bilbao Basket, el proyecto de la Liga U22 o la afición del Unicaja de Málaga, entre muchos otros.

Asimismo, el argentino del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán, fue reconocido con el premio Gigante Latinoamericano, en su primera experiencia en la Liga Endesa, e interpeló a sus aficionados, para decirles que "a pesar de estar pasando por una mala racha", no pierdan la "esperanza".

Por último, la gala de la 38 Edición de los Premios Gigantes recordó con sus premios 'In Memoriam 'de este curso a personajes tan importantes del baloncesto como Rafa Rullán, Xabier Añúa, Semenova, Brad Branson o los árbitros Pedro Hernández Cabrera, Chuchi Arencibia y Vicente Sanchís. EFE