El caso de Paredes de Nava (Palencia): un techo como oportunidad para 49 nuevos vecinos

Almudena Álvarez

Paredes de Nava (Palencia), 16 feb (EFE).- ¿Es posible frenar la despoblación de la España rural aprovechando la vivienda disponible? La respuesta está en un municipio palentino que roza los 2.000 habitantes, Paredes de Nava, donde, en solo un año, 49 nuevos vecinos han encontrado un techo y el colegio ha matriculado otros 19 niños.

Paredes de Nava se ha convertido en el primer ejemplo real de cómo el mundo rural puede recuperar población y actividad cuando se activa la vivienda disponible.

"Hoy es el día en que Paredes tiene la misma población que hace diez años, una pirámide demográfica ensanchada por el centro y la ilusión de volver a ver los 2.000 habitantes, después de años de pérdida de población", ha afirmado el alcalde de Paredes, Luis Calderón, durante la presentación del proyecto tuTECHÔ Rural, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de la localidad.

En este pueblo palentino de 2.000 habitantes está tomando forma una solución que responde tanto a la lógica como a la ley de la oferta y la demanda, pero que es posible, sobre todo, gracias a la implicación de un ayuntamiento, entidades sociales, asociaciones de repobladores, empresarios e inversores, que han logrado que las necesidades conecten.

El proyecto, como ha explicado su fundadora y presidenta, Blanca Hernández, consiste en comprar y recuperar viviendas vacías en municipios rurales para destinarlas a alquiler asequible a familias en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que "repoblar no es mover a personas, es crear las condiciones para que los que quieran quedarse puedan crecer y desarrollarse".

Con este objetivo arrancó hace tres años un proyecto que ya ha movilizado 60 millones de euros en vivienda para facilitársela a 85 entidades sociales.

Solo en municipios de menos de 30.000 habitantes han movilizado 6 millones de euros y en pueblos de menos de 2.000 han desembolsado un millón para comprar casas y lograr que los ayuntamientos tengan un parque de viviendas para repobladores.

En Paredes de Nava, por ejemplo, en un solo año de andadura, gracias a este proyecto, y a la colaboración de muchas manos, se han comprado once viviendas "y alquilado al día siguiente de su adquisición", como ha matizado el alcalde.

Esto ha permitido que el pueblo tenga 49 nuevos vecinos y que el colegio haya matriculado a 19 niños más, llegando a superar el centenar de alumnos, además de garantizar el nivel de los servicios y reactivar la vida municipal.

El caso de TuTECHO en Paredes de Nava evidencia el impacto tangible que tiene la disposición de vivienda en la respuesta al reto demográfico.

"Ya no es un piloto, es una realidad", ha manifestado Blanca Hernández, porque después de Paredes de Nava están llegando a otros pueblos de la provincia de Palencia como Torquemada, Baltanás y Antigüedad, y a otras localidades de Castilla y León como Ágreda (Soria) y Fermoselle (Zamora).

Pero además, un informe realizado por EY, en colaboración con Vivaces, identifica la vivienda como un eje estratégico dentro de la respuesta integral al reto demográfico en la España rural.

El informe señala que España cuenta con 3,8 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en zonas rurales; que casi la mitad del territorio español (48 por ciento) se sitúa por debajo del umbral europeo de densidad (12,5 habitantes por kilómetro cuadrado); que ocho de cada diez municipios rurales de menos de 5.000 habitantes han perdido población y que aumentan las viviendas vacías en 43 de las 52 provincias españolas.

Junto a TuTECHO analiza otras iniciativas impulsadas por la sociedad civil y las administraciones públicas, como HONORSE Tierra de Pinares, HabitaRural, Re viviendo y ADEFO-Vive en Cinco Villas.

Con todo, Ignacio García López, director de EY ha afirmado este lunes en Paredes que "la vivienda debe situarse en el centro de cualquier estrategia eficaz para el medio rural", teniendo en cuenta que "es una palanca para solucionar problemas de despoblación" pero también que la clave no es solo rehabilitar vivienda, sino "generar valor donde hoy no existe mercado".

A partir de este análisis, el informe concluye que frenar la despoblación es posible si se moviliza el parque de vivienda rural y se actúa de forma coordinada entre administraciones, empresas y la sociedad.

El alcalde, Luis Calderón, ha subrayado el éxito del modelo probado en Paredes de Nava porque "hemos demostrado que la colaboración público-privada da resultados y que hay una vía inmediata para resolver parte del problema ya que construir es más caro y más lento".

Además ha destacado que se trata de un modelo novedoso que ha ido por delante de las políticas públicas porque trabaja con un tipo de vivienda vinculada a la administración que ha denominado “la vivienda repobladora”. EFE

aaf/rjh/jlp

(foto)