Espana agencias

El Barceloneta esquiva al Pro Recco y al Ferencvaros pero se cruza con su último verdugo

Guardar

Barcelona, 16 feb (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta ha evitado al equipo más laureado de Europa, con 11 títulos, el Pro Recco italiano, y al campeón de las dos últimas ediciones, el Ferencvaros húngaro, en la liguilla de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero se medirá al Novi Beograd serbio, su verdugo en los penaltis en la última semifinal.

Así, pese a esquivar a dos de los grandes candidatos al cetro continental, el sorteo celebrado este lunes en la sede de 'European Aquatics' en Zagreb no configuró, ni mucho menos, un camino amable para el conjunto barcelonés en su intento de regresar a la Final a Cuatro por novena vez desde la temporada 2012-2013.

Junto al Novi Beograd también figuran el Brescia italiano, que tras disputar las semifinales de forma consecutiva en 2021 y 2022 regresa al top ocho después de una primera fase en la que llevó al límite al vigente campeón, al que derrotó en su piscina (13-16), y tuvo opciones hasta la última jornada de acabar líder de grupo.

Completa el Grupo A otro gigante como el Olympiacos, dirigido esta temporada por Elvis Fatovic, quien estuvo cuatro campañas en el conjunto marinero y tuvo como asistente al ahora entrenador Fran Fernández. El cuadro heleno fue líder de su grupo con cinco victorias (una de ellas en la tanda de penaltis) y una derrota.

Los cuartos de final arrancarán los días 3 y 4 de marzo con el mismo formato que en la ronda anterior, una liguilla a doble partido. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Final a Cuatro, prevista en Malta del 11 al 13 de junio.

Por su parte, en el Grupo B, tal y como se ha desarrollado la primera fase, todo apunta a que Pro Recco y Ferencvaros, que se han repartido las últimas seis 'Champions', tres por lado, parten como claros favoritos para estar entre los cuatro mejores del continente.

El conjunto transalpino, en el que milita el español Álvaro Granados, designado mejor jugador de Europa en 2025, es el único equipo que continúa invicto tras dejar atrás los problemas financieros provocados por la desvinculación de su propietario, Gabriele Volpi, que le relegaron a la Eurocopa la última campaña.

Por su parte, el Ferencvaros, donde juega también el español Miguel de Toro, ganó cinco de sus seis encuentros y cuenta con el mejor jugador del último Europeo, el serbio Dusan Mandic, y con el portero Soma Vogel, verdugo de España en la tanda de penaltis de la cita de selecciones, como grandes referentes en su búsqueda de la tercera Champions consecutiva.

Completan el grupo el Mladost croata y el Waspo Hannover alemán, la cenicienta de esta segunda liguilla, que compartió grupo con el Atlètic Barceloneta y selló su pase a cuartos tras la derrota del Marsella en la última jornada. EFE

avm/fa/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Infobae

El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Infobae

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Infobae

España Crece movilizará 23.000 millones para 15.000 viviendas anuales de renta asequible

Infobae

El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Pedro Sánchez carga contra la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid