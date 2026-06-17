El Eton College, el destino académico del príncipe George: un edificio del siglo XV con vistas al Támesis y a menos de una hora de Londres

El colegio histórico donde estudiará en septiembre el príncipe George. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El Eton College, destino académico del príncipe George y emblema de la educación británica, es mucho más que un internado de élite: es un enclave histórico que ha formado a varias generaciones de reyes, primeros ministros, escritores y artistas. La reciente confirmación por parte del Palacio de Kensington, de que George, el mayor de los hijos de los príncipes de Gales, ingresará en septiembre, vuelve a poner el foco mundial en este lugar cargado de tradición. Fundado en 1440 por Enrique VI, Eton ha sido el escenario vital de figuras como Boris Johnson, George Orwell, Hugh Laurie y los propios príncipes William y Harry, quienes también cursaron estudios aquí.

La decisión de la familia real se debe tanto al prestigio académico del colegio como a su ubicación estratégica, cercana a la residencia familiar en Windsor. El comunicado oficial destaca que George podrá regresar a casa los fines de semana, algo fundamental para mantener el vínculo familiar mientras se adapta a un entorno de exigencia y autonomía. Eton College, con su matrícula anual de 63.000 libras (72.788 euros), ofrece una experiencia educativa y social única, en la que la historia y la modernidad se entrelazan. El colegio acoge a unos 1.250 alumnos entre 13 y 18 años, distribuidos en casas de unos 55 estudiantes cada una, cada uno con su habitación individual y bajo el cuidado de tutores y cuidadoras.

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Eton no solo destaca por su excelencia académica, sino por su arquitectura imponente y su ambiente de tradición. Recorrer sus patios, pasillos y salones es adentrarse en un viaje por siglos de historia británica, donde cada rincón guarda relatos de poder, cultura y transformación. La decisión de George y su familia refuerza la vigencia de este colegio como símbolo y referencia, tanto para la realeza como para viajeros interesados en la cultura y la educación del Reino Unido.

Visitar Eton College: arquitectura, historia y entorno

Ubicado en el pueblo de Eton, a solo 1,8 kilómetros del Castillo de Windsor y a unos 40 minutos en tren desde Londres, el colegio ocupa un conjunto monumental de edificios góticos y victorianos rodeados de jardines, capillas y campos deportivos. El acceso a ciertas áreas está restringido a los alumnos, pero el colegio ofrece visitas guiadas en determinados periodos, permitiendo recorrer la capilla fundada por Enrique VI, el patio principal presidido por la estatua del rey y el histórico salón de asambleas.

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Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La capilla de Eton, con su impresionante bóveda y vitrales, es uno de los hitos arquitectónicos de la región. El colegio abarca 142 hectáreas, que incluyen campos de cricket, fútbol, rugby y deportes autóctonos como el Eton Wall Game. Los visitantes pueden explorar los alrededores, disfrutar de la vista del Támesis y caminar por el puente que conecta Eton con Windsor, ideal para una jornada de turismo cultural y paisajístico.

Para quienes buscan una experiencia de viaje ligada a la historia británica, Eton College es un punto de referencia. El pueblo conserva tiendas, cafeterías y librerías tradicionales, y el ambiente estudiantil se mezcla con el turismo, especialmente en fechas emblemáticas o durante eventos deportivos y ceremonias escolares.

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Consejos prácticos para descubrir Eton y su legado

Planificar una visita a Eton College implica tener en cuenta el calendario académico y las fechas de apertura al público. Es recomendable reservar con antelación las visitas guiadas, que ofrecen explicaciones sobre la historia, las tradiciones y la vida cotidiana en el colegio. Durante el recorrido, destacan detalles como los uniformes tradicionales, chaqué negro, chaleco, corbata blanca, y las casas históricas donde residen los alumnos, cada una con su propio nombre y costumbres.

Claves para visitar Eton, desde el collegio hasta el pueblo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El acceso desde Londres es sencillo: se puede llegar en tren hasta Windsor & Eton Riverside y caminar unos minutos hasta el colegio. Para quienes deseen profundizar en la experiencia, es posible combinar la visita con un recorrido por el Castillo de Windsor y los parques circundantes. La cercanía entre ambos enclaves permite completar en un día un itinerario lleno de historia, arquitectura y vida real.

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Eton College representa una oportunidad única para los viajeros interesados en la educación, el patrimonio y la cultura británica. Más allá de ser un colegio para la élite, es un testimonio vivo de las transformaciones sociales y políticas del Reino Unido, y un escenario donde se preparan, aún hoy, muchos de los protagonistas del futuro británico.