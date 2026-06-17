España

El Eton College, el destino académico del príncipe George: un edificio del siglo XV con vistas al Támesis y a menos de una hora de Londres

Planificar una visita al colegio implica tener en cuenta el calendario académico y las fechas de apertura al público

Guardar
Google icon
El colegio histórico donde estudiará en septiembre el príncipe George. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
El colegio histórico donde estudiará en septiembre el príncipe George. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El Eton College, destino académico del príncipe George y emblema de la educación británica, es mucho más que un internado de élite: es un enclave histórico que ha formado a varias generaciones de reyes, primeros ministros, escritores y artistas. La reciente confirmación por parte del Palacio de Kensington, de que George, el mayor de los hijos de los príncipes de Gales, ingresará en septiembre, vuelve a poner el foco mundial en este lugar cargado de tradición. Fundado en 1440 por Enrique VI, Eton ha sido el escenario vital de figuras como Boris Johnson, George Orwell, Hugh Laurie y los propios príncipes William y Harry, quienes también cursaron estudios aquí.

La decisión de la familia real se debe tanto al prestigio académico del colegio como a su ubicación estratégica, cercana a la residencia familiar en Windsor. El comunicado oficial destaca que George podrá regresar a casa los fines de semana, algo fundamental para mantener el vínculo familiar mientras se adapta a un entorno de exigencia y autonomía. Eton College, con su matrícula anual de 63.000 libras (72.788 euros), ofrece una experiencia educativa y social única, en la que la historia y la modernidad se entrelazan. El colegio acoge a unos 1.250 alumnos entre 13 y 18 años, distribuidos en casas de unos 55 estudiantes cada una, cada uno con su habitación individual y bajo el cuidado de tutores y cuidadoras.

PUBLICIDAD

Eton no solo destaca por su excelencia académica, sino por su arquitectura imponente y su ambiente de tradición. Recorrer sus patios, pasillos y salones es adentrarse en un viaje por siglos de historia británica, donde cada rincón guarda relatos de poder, cultura y transformación. La decisión de George y su familia refuerza la vigencia de este colegio como símbolo y referencia, tanto para la realeza como para viajeros interesados en la cultura y la educación del Reino Unido.

Visitar Eton College: arquitectura, historia y entorno

Ubicado en el pueblo de Eton, a solo 1,8 kilómetros del Castillo de Windsor y a unos 40 minutos en tren desde Londres, el colegio ocupa un conjunto monumental de edificios góticos y victorianos rodeados de jardines, capillas y campos deportivos. El acceso a ciertas áreas está restringido a los alumnos, pero el colegio ofrece visitas guiadas en determinados periodos, permitiendo recorrer la capilla fundada por Enrique VI, el patio principal presidido por la estatua del rey y el histórico salón de asambleas.

PUBLICIDAD

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La capilla de Eton, con su impresionante bóveda y vitrales, es uno de los hitos arquitectónicos de la región. El colegio abarca 142 hectáreas, que incluyen campos de cricket, fútbol, rugby y deportes autóctonos como el Eton Wall Game. Los visitantes pueden explorar los alrededores, disfrutar de la vista del Támesis y caminar por el puente que conecta Eton con Windsor, ideal para una jornada de turismo cultural y paisajístico.

Para quienes buscan una experiencia de viaje ligada a la historia británica, Eton College es un punto de referencia. El pueblo conserva tiendas, cafeterías y librerías tradicionales, y el ambiente estudiantil se mezcla con el turismo, especialmente en fechas emblemáticas o durante eventos deportivos y ceremonias escolares.

Consejos prácticos para descubrir Eton y su legado

Planificar una visita a Eton College implica tener en cuenta el calendario académico y las fechas de apertura al público. Es recomendable reservar con antelación las visitas guiadas, que ofrecen explicaciones sobre la historia, las tradiciones y la vida cotidiana en el colegio. Durante el recorrido, destacan detalles como los uniformes tradicionales, chaqué negro, chaleco, corbata blanca, y las casas históricas donde residen los alumnos, cada una con su propio nombre y costumbres.

Claves para visitar Eton, desde el collegio hasta el pueblo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Claves para visitar Eton, desde el collegio hasta el pueblo. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El acceso desde Londres es sencillo: se puede llegar en tren hasta Windsor & Eton Riverside y caminar unos minutos hasta el colegio. Para quienes deseen profundizar en la experiencia, es posible combinar la visita con un recorrido por el Castillo de Windsor y los parques circundantes. La cercanía entre ambos enclaves permite completar en un día un itinerario lleno de historia, arquitectura y vida real.

Eton College representa una oportunidad única para los viajeros interesados en la educación, el patrimonio y la cultura británica. Más allá de ser un colegio para la élite, es un testimonio vivo de las transformaciones sociales y políticas del Reino Unido, y un escenario donde se preparan, aún hoy, muchos de los protagonistas del futuro británico.

Temas Relacionados

ViajesCasa Real BritánicaFamilia RealDestinosEspaña-ViajesEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una farmacia de Barcelona denuncia a otra por estar demasiado cerca de su local

El propietario del negocio consideraba que el nuevo establecimiento no respetaba la distancia mínima establecida por la ley

Una farmacia de Barcelona denuncia a otra por estar demasiado cerca de su local

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

El fallo final servirá para aclarar la aplicación de la ley y orientar a autoridades y futuros solicitantes sobre los requisitos exigibles

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

La declaración de Zapatero, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

El socialista comparece investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

La declaración de Zapatero, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

La propuesta transpone parcialmente una norma europea que busca reducir la burocracia para las empresas de este sector, permitiéndoles operar en varios Estados miembros con un único registro en su país de origen

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

Las 6 señales que indican que podrías necesitar ir a terapia, según una psicóloga: “Esto son cosas que te dificultan tu día a día”

La experta María Redondo indica que ciertas conductas o emociones pueden convertirse en una alerta del malestar

Las 6 señales que indican que podrías necesitar ir a terapia, según una psicóloga: “Esto son cosas que te dificultan tu día a día”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

La declaración de Zapatero, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

Inditex pacta una subida salarial de un 12% en tres años para sus empleados en España

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos