Confirman la muerte de un migrante tras discutir con otros dos en la travesía a Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 17 jun (EFE).- La Policía Nacional ha confirmado la muerte de un migrante durante la travesía de una embarcación neumática llegada en mayo a Gran Canaria con 62 personas, tras una discusión con otros dos ocupantes que han sido detenidos acusados de homicidio y de patronear la barca.

La investigación desarrollada ha permitido identificar al patrón de la embarcación y a otro implicado en los hechos, a quienes se acusa de provocar la caída al mar de la víctima. Por estos hechos, uno de los detenidos está acusado de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio, y el otro de homicidio.

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Las pesquisas se iniciaron el 9 de mayo tras la llegada de una embarcación neumática al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, rescatada por Salvamento Marítimo.

Los investigadores llevaron a cabo gestiones dirigidas a identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la travesía y determinar si durante el viaje se habían producido hechos delictivos, desapariciones o fallecimientos, precisa la Policía en un comunicado.

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Días después conocieron que uno de los ocupantes de la barca había desaparecido, como denunció un familiar.

Pese a la escasa colaboración inicial de varios testigos, motivada por el temor a posibles represalias, los agentes pudieron reunir testimonios e indicios suficientes para esclarecer lo sucedido.

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Así, determinaron que la muerte se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes. Como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar y la embarcación siguió su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo.

Por todo ello, el 29 de mayo fueron detenidos dos individuos por su presunta participación en los hechos: uno de ellos, identificado como el patrón de la embarcación y vinculado a la organización criminal que gestionó la travesía, y otro como presunto autor de un delito de homicidio.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuó con las actuaciones correspondientes.

Con estas detenciones ascienden a 13 los responsables de embarcaciones irregulares detenidos este año por las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas. EFE

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