Asesinada una enfermera apuñalada por su expareja cuando trabajaba en Benicàssim

Castellón, 16 feb (EFE).- Ana María, una enfermera de 64 años ha muerto este lunes apuñalada por su expareja, un hombre de 70, que ya ha sido detenido, en el centro de salud de Benicàssim (Castellón) donde ella trabajaba, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El crimen se ha producido sobre las 12:30 horas cuando la víctima se encontraba trabajando y ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

Tras la agresión, el presunto asesino ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la comandancia provincial.

La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor, ambos españoles, figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, y después de varias horas en su interior, sobre las 16:00 horas varios agentes de la Policía Judicial han abandonado el centro de salud, situado en el núcleo urbano.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado que están recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de la mujer.

El centro de salud de Benicàssim donde ha ocurrido la agresión permanece cerrado y hasta allí se ha desplazado un equipo de profesionales de salud mental del Hospital General de Castellón, que ofrece apoyo al personal del centro de salud, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

También se han trasladado al lugar el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón, Raúl Ferrando.

El Punto de Atención Continuada (PAC), que está situado en el mismo local del centro de salud pero tiene un acceso independiente, ha sido abierto con profesionales de otros centros y atiende a los pacientes.

Dones Progresistes de Benicàssim ha convocado a la ciudadanía a una concentración de condena en la plaza frente al centro de salud a las 19:30 horas.

Desde el Colegio de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) se ha condenado la "violenta agresión" a esta enfermera y han exigido mayor protección para los profesionales. Desde el sindicato de enfermería Satse han condenado el asesinato y han trasladado su solidaridad a la familia, amigos y compañeros de la víctima.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.350 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

