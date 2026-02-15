Unas 30 personas se concentran en Barcelona en homenaje al opositor ruso Alexei Navalni

Unas 30 personas se han concentrado la mañana de este domingo frente a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en el passeig de Gràcia, para homenajear y reivindicar la figura del opositor ruso Alexei Navalni, dos años después de su muerte en una cárcel de Siberia (Rusia).

Los concentrados han colocado carteles donde se han podido leer frases como 'Heroes never die', 'Putin is a killer!' y 'Don't give up!', así como flores y velas en honor a Navalni, y han asistido a una misa oficiada por el padre Vladimir.

Este sábado, los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos señalaron al Gobierno ruso por el asesinato de Navalni hace dos años, e indicaron que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Rusia afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".