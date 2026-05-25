Un perro robot o un frigorífico sensible a las emociones: tecnología para la vejez

Valladolid, 25 may (EFE).- Lo que parecía ciencia ficción ya es realidad, Fundación Intras ha presentado este lunes un hogar con herramientas tecnológicas innovadoras para atender necesidades de la vejez, como un perro robot que combate la soledad o un frigorífico que detecta las emociones, elementos diseñados para aumentar la autonomía y facilitar los servicios de cuidado.

La fundación ha hecho pública la muestra este lunes en Valladolid, en el encuentro 'Cuidar innovando nos conecta al futuro', la última actividad del proyecto VIVEMAIS, una iniciativa de cooperación transfronteriza dirigida a mejorar el acceso de las personas mayores y con discapacidad a las tecnologías de apoyo y asistencia.

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"El Estado de bienestar tiene que ir basado en que unos nos cuidemos a otros, y la innovación y la tecnología van a jugar un papel absolutamente clave", ha afirmado el director general de la fundación, Pablo Gómez.

A lo largo de tres años, Intras ha cooperado, gracias al apoyo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la Fundación Asprodes y las universidades de Valladolid y Alto Duoro para sensibilizar acerca de la necesidad de colocar a las personas en exclusión social en el centro de las innovaciones tecnológicas.

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Gómez ha defendido que es necesario que la tecnología complemente los servicios de los profesionales de atención y tenga en cuenta las limitaciones de acceso que las personas mayores y con discapacidad puedan experimentar en su uso cotidiano.

En la presentación de la muestra han participado personas mayores y estudiantes del Colegio Amor de Dios, en un encuentro intergeneracional que ha permitido a los más jóvenes empatizar con la vejez y aportar nuevas ideas de innovación.

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Aunque actualmente estas tecnologías están sujetas a la capacidad adquisitiva de los usuarios, la Fundación Intras aspira a que pronto puedan incorporarse a las rutas de atención diseñadas por las instituciones públicas. EFE

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