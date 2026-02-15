Podemos en Castilla y León sobre el proyecto de Rufián: "Menos ombligo y más territorio"

Valladolid, 15 feb (EFE).- El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, Miguel Ángel Llamas, ha criticado -sin mencionarlo- la iniciativa impulsada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha señalado: "Menos ombligo y más territorio".

Aunque ha reconocido que es "imprescindible" dar un "nuevo impulso electoral a la izquierda", el candidato ha indicado en un mensaje en redes sociales que este debe "venir de la calle y de los movimientos sociales y no de iniciativas personalistas o de partidismo de supervivencia".

"Y si no hay una movilización popular que empuje, lo mínimo exigible sería poner encima de la mesa medidas de profundización democrática interna", ha añadido Llamas, que ha planteado otros requisitos para este proyecto de izquierdas.

Entre ellos, ausencia de financiación bancaria, exigencia de primarias, cupos de representatividad para la clase trabajadora y colectivos vulnerables o el refuerzo de la España vaciada."

Además, tras manifestar que "hacer actos con personas con las que piensas igual es fácil", ha pedido "debatir desde la diferencia estratégica", aunque ha subrayado que su proyecto es Podemos.

"Y aunque algunos estos días prioricen la conservación del espacio propio, el 15 de marzo hay elecciones en Castilla y León. Menos ombligo y más territorio", ha sentenciado el candidato.EFE