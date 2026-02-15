Espana agencias

Podemos en Castilla y León sobre el proyecto de Rufián: "Menos ombligo y más territorio"

Guardar

Valladolid, 15 feb (EFE).- El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, Miguel Ángel Llamas, ha criticado -sin mencionarlo- la iniciativa impulsada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha señalado: "Menos ombligo y más territorio".

Aunque ha reconocido que es "imprescindible" dar un "nuevo impulso electoral a la izquierda", el candidato ha indicado en un mensaje en redes sociales que este debe "venir de la calle y de los movimientos sociales y no de iniciativas personalistas o de partidismo de supervivencia".

"Y si no hay una movilización popular que empuje, lo mínimo exigible sería poner encima de la mesa medidas de profundización democrática interna", ha añadido Llamas, que ha planteado otros requisitos para este proyecto de izquierdas.

Entre ellos, ausencia de financiación bancaria, exigencia de primarias, cupos de representatividad para la clase trabajadora y colectivos vulnerables o el refuerzo de la España vaciada."

Además, tras manifestar que "hacer actos con personas con las que piensas igual es fácil", ha pedido "debatir desde la diferencia estratégica", aunque ha subrayado que su proyecto es Podemos.

"Y aunque algunos estos días prioricen la conservación del espacio propio, el 15 de marzo hay elecciones en Castilla y León. Menos ombligo y más territorio", ha sentenciado el candidato.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Benfica de Mourinho visita al Santa Clara con el Real Madrid en el horizonte

Infobae

Un centro del CSIC instala en su azotea un telescopio para lograr comunicaciones cuánticas

Infobae

Cómo saber parar y que la ansiedad no se vuelva angustia, según el filósofo Omar Linares

Infobae

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Infobae

IRENA: Hablan del apagón pero no de que España tiene el precio de luz más bajo de Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Políticos y caseros: uno de

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid