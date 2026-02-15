Espana agencias

Matute (EH Bildu) dice, ante la propuesta de Rufián, que no entablarán negociaciones "para constituir nada orgánico"

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado ante la propuesta del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, para una unión de las fuerzas de izquierdas del Estado de cara a las generales, que EH Bildu no tiene el propósito de "entablar negociaciones para constituir nada orgánico".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute ha reflexionado sobre el auge de la extrema derecha y ha recordado que, desde 2011, EH Bildu tuvo "muy claro que había que construir un frente amplio, de las gentes de izquierda en Euskal Herria". Tras indicar que se trata de "construir comunidad política", ha destacado su importancia porque es lo que permite también hacer frente "a la amenaza a la extrema derecha con una posición de fortaleza, con una posición de búsqueda de hegemonía, en lugar de ser únicamente un parapeto defensivo".

"Seguimos yendo a más como EH Bildu. Y, sobre todo, construimos una comunidad política que se asienta en valores, que se asienta en posiciones que nada tienen que ver con lo que la extrema derecha propugna", dice, y defiende que "no es sino volver a tiempos oscuros".

En este sentido, ha señalado que recibieron los resultados electorales de Aragón "con preocupación" porque "todo resultado que apuntala la fortaleza de las derechas reaccionarias -PP y Vox- es un elemento de preocupación".

PROPUESTA DE RUFIÁN

Ante la oferta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para una unión de las fuerzas de izquierdas del Estado de cara a las generales, ha indicado que, como EH Bildu, siempre han defendido la unidad de acción política pero cree que eso no se debe confundir con "la unidad de acción electoral".

"La unidad de acción política significa que seamos capaces de hacer un diagnóstico común sobre las amenazas que suponen para nuestros pueblos y para sus gentes la llegada de la derecha extrema y la extrema derecha. Y a partir de ahí, comprometernos a llevar a cabo una serie de iniciativas en el terreno político que pongan freno a esa turbia posibilidad, la del ascenso de la extrema derecha al poder", ha indicado.

Matute ve el movimiento de Gabriel Rufián como una realidad que "ha agitado un avispero que ojalá sirva para que la izquierda en el Estado español sea capaz de construir una referencia política que pueda ser solvente en elecciones, pero que también sea capaz de crear una comunidad política" como la que algunos, según ha indicado, han creado en sus "respectivas naciones".

En relación a si se reunirá con él para abordar esa propuesta, Matute ha indicado que se reúne con él todas las semanas y ha precisado que "lo que no hay es un propósito de entablar negociaciones para constituir nada orgánico". "Pero yo tengo una buena relación con Gabriel Rufián. Eso no significa que tanto él como yo no tengamos muy claro las realidades que representamos, en mi caso, a la izquierda de Euskal Herria", ha señalado.

Tras recordar que ERC y EH Bildu, junto con el BNG, comparten una lista electoral en las elecciones europeas, ha señalado que hay que "conocer cómo funcionan los planos electorales en cada elección y cuáles son las apuestas que permiten optimizar tu fuerza y cuáles son otras que pueden diluirla".

Cuestionado por el acto de refundación de Sumar del próximo fin de semana, ha manifestado que siempre han dicho que consideran necesario, que "exista una izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que tenga solvencia y recorrido".

Matute ha señalado que les gustaría encontrarse "con una fuerza de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista solvente, fuerte", que les "permitirá buscar puntos en común" en la defensa de los derechos sociales o en cómo abordar "los grandes problemas" de la sociedad como vivienda.

Ante la oferta de EH Bildu para concurrir a las generales con el PNV, ha recordado que ese planteamiento se enmarca ante la evidencia de que hay "una ola reaccionaria, centralizadora y autoritaria" no solo en el Estado Español, sino en el conjunto de Europa". Según ha señalado, en los primeros puntos de la "agenda de acción política" de esa "ola reaccionaria" está el recorte de la soberanía, la degradación hasta niveles ínfimos del autogobierno y un ataque directo a lo que se venía a llamar la plurinacionalidad".

A su juicio, ante esa realidad, existe "la posibilidad de articular una respuesta como pueblo" ante lo que entienden que "va a ser un retroceso brutal en la capacidad de ser, existir y decidir como pueblo, como Euskal Herria".

"Y es ahí donde nosotros abrimos la posibilidad al conjunto de fuerzas políticas, no sólo al PNV, sino al conjunto de fuerzas políticas que crean que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro y que, además, lo quiere hacer para poner un dique de contención fuerte y, como pueblo, para defender a sus gentes ante dicha amenaza. Ahí caben más siglas que el PNV, aunque es cierto que esa sigla es mucho más fuerte que otras" ha remarcado.

Por otra parte, respecto a las relaciones entre el PNV y el PSE-EE tras las últimas diferencias, ha señalado que "ayer fue San Valentín, el día de los enamorados" y probablemente, "no ha sido el mejor día de los enamorados que ha tenido el Gobierno" viendo lo que "dicen unos de otros y los otros de unos".

"Más allá de esa constatación de que probablemente no atraviesen la mejor fase de su relación. A mí lo que me preocupa es que esa división o pugna que pueda existir entre los dos partidos que conforman el Gobierno en Euskadi, el PNV y el PSE, está lastrando la capacidad de hacer políticas públicas", ha apuntado Matute, que ha citado el tema de la vivienda, donde cree que Euskadi puede hacer "muchísimas cosas" y es "momento de que se hagan".

"Ese tipo de divergencias o discrepancias que puedan existir me preocupan en tanto en cuanto no despliegan una agenda de políticas públicas que pueda ser realmente eficaz para la gente, porque probablemente les hace estar más pendientes de las declaraciones que uno u otro pueda considerar poco afortunada", ha concluido.

