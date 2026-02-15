Espana agencias

Klaebo, el más lauredo del olimpismo invernal con su noveno oro, el cuarto en Italia

Guardar

Tesero (Italia), 15 feb (EFE).- El noruego Johannes Hosflot Klaebo se colgó al pecho este domingo su noveno oro olímpico, el cuarto de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar para su país el relevo 4 x 7,5 kilómetros, disputado en Tesero, con lo que se convirtió en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal.

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes y en los 10 kilómetros del viernes, capturó su cuarto oro en las cuatro pruebas disputadas y elevó a nueve el récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno, mejorando la plusmarca de su compatriota la también fondista Marit Bjoergen, que había ganado ocho oros, cuatro platas y tres bronces, colección que completó hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

El astro nórdico efectuó la cuarta posta este domingo, que afrontó cuando Noruega ya lideraba la prueba; mantuvo sin problemas el primer puesto, ganó este oro junto a sus compatriotas Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart, y se convirtió en el más laureado deportista de toda la historia del olimpismo invernal.

Noruega ganó el relevo por delante de Francia -a la que representaron Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges y Victor Lovera- y de Italia, para la que compitieron Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo y Federico Pellegrino. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid