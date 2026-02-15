81-93. El Bàsquet Girona domina el clásico ante Hiopos Lleida de principio a fin

Lleida, 15 feb (EFE).- El Bàsquet Girona logró la décima victoria de la temporada tras vencer con claridad, en uno de los clásicos catalanes de la Liga Endesa, a un Hiopos Lleida que fue a remolque durante todo el encuentro y prácticamente no ofreció reacción (81-93).

Los ilerdenses, que lucieron una camiseta especial en colaboración con la AFANOC (Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña) con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, entraron bien al choque. Pero con las primeras rotaciones los gerundenses abrieron una brecha que resultó insalvable para los locales.

Una de las pocas noticias positivas para el conjunto burdeos fue la actuación de Cameron Krutwig (6 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias y 22 de valoración), cuyo carácter y lucha fueron aplaudidos por el Barris Nord.

Por su parte, Mark Hugues, que regresó a la que fue su casa el curso 2021-2022, destacó entre el gran juego coral de los de Moncho Fernández, y firmó 14 puntos, 3 asistencias y 18 de valoración.

En los primeros compases del encuentro, ambos conjuntos libraron un intercambio de canastas en el que Caleb Agada lideró a su equipo en ataque con 5 puntos de salida (8-6, min. 5).

Con la llegada de las primeras rotaciones, el Lleida perdió fuelle en ataque, y ello lo aprovecharon los visitantes para darle la vuelta al luminoso y establecer la primera renta del partido (14-24), que los locales lograron reducir en un arreón final (18-24, min. 10).

En la reanudación, los de Moncho Fernández volvieron a poner una marcha más, y se volvieron a escapar en el marcador tras un triple de Derek Needham que obligó a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (24-36, min. 14).

Con el empuje del Barris Nord y la lucha de Cameron Krutwig, el Lleida amenazó con meterse de nuevo en la pomada. Sin embargo, la falta de acierto, junto a la solidez de los visitantes, impidió que los ilerdenses disminuyeran la renta (39-49, min. 20).

El comienzo de la segunda mitad fue calcado al de la primera: ambos equipos ofrecieron un frenético un recital anotador en el que ninguno de los dos lograba romper el choque a su favor (46-54, min 23).

Sin embargo, el Bàsquet Girona, con un gran porcentaje de acierto desde el perímetro, convirtió un parcial 2-12 que situó la máxima diferencia (48-66, min. 27).

Condicionados por el resultado y con más corazón que cabeza, los locales intentaron realizar un arreón final para dejar el choque abierto en el último asalto. No obstante, los de Gerard Encuentra no se encontraban mentalmente sobre el parqué y fueron incapaces de ofrecer cualquier tipo de reacción (57-73, min. 30).

En el cuarto acto, el Lleida tiró de orgullo y logró reducir la renta a doce puntos. Sin embargo, el cuadro gerundense contestó al instante mediante un triple de Pep Busquets y una canasta de Nikola Maric (62-79, min 33).

Cuando el encuentro parecía ya sentenciado, los ilerdenses amenazaron con una posible remontada, y un triple de Oriol Paulí los situó a diez puntos a falta de algo más de tres minutos (73-83, min 37).

A pesar de ello, el Bàsquet Girona gestionó los últimos compases con más madurez y paciencia, e impidió que el Lleida apretara el choque. Una canasta de Millán Jiménez situó el 81-93 final.

- Ficha técnica:

81 - Hiopos Lleida (18+21+18+24): Batemon (10), Agada (15), Sanz (9), Jiménez (16), Krutwig (6) - cinco inicial - Walden (5), Ejim (2), Paulí (7), Golomán (3), Diagne (2) y Shurna (6) .

93 - Bàsquet Girona (24+25+24+20): Busquets (17), Needham (11), Livingston (7), Geben (8), Martínez (6) - cinco inicial - Fjellerup (6), Hugues (14), Ferrando (5), Soler (-), Maric (12) y Susinskas (7).

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Martínez y Cristóbal Sánchez. Expulsado Agada (Hiopos Lleida) por cinco faltas personales.

Incidencias: Partido de la jornada 20 de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.665 espectadores. EFE

