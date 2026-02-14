Montero e Isabel Rodríguez participan este sábado en Dos Hermanas en un foro del PSOE-A sobre el derecho a la vivienda

La agenda política andaluza contará este sábado con la participación de figuras clave como la ministra Isabel Rodríguez, ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, quien estará presente junto a María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta y actual vicepresidenta primera del Gobierno de España, en un foro centrado en el acceso a la vivienda. El evento, según reportó la agencia Europa Press, se desarrollará en el Auditorio 'Ciudad del Conocimiento' de Dos Hermanas, Sevilla, y forma parte del ciclo de encuentros ‘Con Acento’ organizado por el PSOE-A.

El foro iniciará a las 11:00 horas y abordará el tema del derecho a la vivienda, un asunto destacado en el contexto de los próximos comicios andaluces previstos para 2026, aunque la fecha concreta está aún pendiente de confirmación. El medio Europa Press detalló que, en esta convocatoria, además de Montero y Rodríguez, estarán presentes el alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez; el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández; y la portavoz del PSOE de Marbella y diputada en el Congreso, Isabel María Pérez. El evento se transmitirá en directo tanto por satélite como a través del canal de YouTube del PSOE.

Europa Press recordó que 'Con Acento' es un ciclo de encuentros que arrancó en octubre del pasado año, inaugurado por la propia María Jesús Montero junto a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español. El objetivo, según publicó Europa Press, es ofrecer un espacio plural y abierto que incluya a personalidades de diferentes sectores, incluyendo áreas como la transición energética, innovación, ciencia, servicios sociales y medio ambiente. Desde el partido, a través de Europa Press, señalaron que “la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad”, caracteriza el contexto en el cual se celebra esta iniciativa, y destacaron la intención de “diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos”.

Según consignó Europa Press, el PSOE-A planea llevar el ciclo ‘Con Acento’ por diversas zonas de la región, promoviendo el intercambio de ideas y perspectivas que permitan avanzar en el diseño del futuro para Andalucía. El partido explicó que el nombre del ciclo destaca el papel que el acento andaluz ha tenido en logros históricos y la importancia de ese protagonismo en los procesos de cambio en marcha. Las actividades del foro buscan, según Europa Press, incorporar voces relevantes y construir un espacio de diálogo centrado en la contribución colectiva al desarrollo regional.

Entre las particularidades de la organización, Europa Press subrayó que el ‘Foro sobre el derecho a la Vivienda’ responde a la intención de abordar con profundidad las demandas actuales en materia de acceso a la vivienda, en un contexto de significativas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Las intervenciones de los participantes principales podrán seguirse tanto presencialmente como en línea, lo que facilita la participación y la difusión de los contenidos tratados.

El PSOE andaluz aspira, como recogió Europa Press, a que estos foros permitan consolidar una plataforma de consulta y reflexión donde la ciudadanía y representantes de distintos ámbitos contribuyan a definir estrategias participativas y sólidas para afrontar los desafíos de la comunidad autónoma. Con la presencia de responsables institucionales y parlamentarios, el partido refuerza su mensaje de apertura y de búsqueda de consensos sobre los asuntos prioritarios para el futuro inmediato, como la vivienda.

El ciclo ‘Con Acento’ se ha posicionado, según reportó Europa Press, como una de las apuestas centrales del PSOE-A en el periodo preelectoral, sirviendo tanto para el debate de ideas como para la proyección de sus propuestas antes de la próxima cita autonómica. La presencia reiterada de María Jesús Montero en estos foros pone de manifiesto su perfil como candidata y su implicación en la configuración del programa político de la formación socialista en Andalucía.