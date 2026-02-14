Espana agencias

Montero e Isabel Rodríguez participan este sábado en Dos Hermanas en un foro del PSOE-A sobre el derecho a la vivienda

María Jesús Montero e Isabel Rodríguez se suman a un encuentro en Sevilla donde destacados dirigentes socialistas debatirán propuestas para garantizar el acceso a la vivienda, en un contexto marcado por el próximo proceso electoral regional y la transformación social andaluza

Guardar

La agenda política andaluza contará este sábado con la participación de figuras clave como la ministra Isabel Rodríguez, ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, quien estará presente junto a María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta y actual vicepresidenta primera del Gobierno de España, en un foro centrado en el acceso a la vivienda. El evento, según reportó la agencia Europa Press, se desarrollará en el Auditorio 'Ciudad del Conocimiento' de Dos Hermanas, Sevilla, y forma parte del ciclo de encuentros ‘Con Acento’ organizado por el PSOE-A.

El foro iniciará a las 11:00 horas y abordará el tema del derecho a la vivienda, un asunto destacado en el contexto de los próximos comicios andaluces previstos para 2026, aunque la fecha concreta está aún pendiente de confirmación. El medio Europa Press detalló que, en esta convocatoria, además de Montero y Rodríguez, estarán presentes el alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez; el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández; y la portavoz del PSOE de Marbella y diputada en el Congreso, Isabel María Pérez. El evento se transmitirá en directo tanto por satélite como a través del canal de YouTube del PSOE.

Europa Press recordó que 'Con Acento' es un ciclo de encuentros que arrancó en octubre del pasado año, inaugurado por la propia María Jesús Montero junto a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español. El objetivo, según publicó Europa Press, es ofrecer un espacio plural y abierto que incluya a personalidades de diferentes sectores, incluyendo áreas como la transición energética, innovación, ciencia, servicios sociales y medio ambiente. Desde el partido, a través de Europa Press, señalaron que “la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad”, caracteriza el contexto en el cual se celebra esta iniciativa, y destacaron la intención de “diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos”.

Según consignó Europa Press, el PSOE-A planea llevar el ciclo ‘Con Acento’ por diversas zonas de la región, promoviendo el intercambio de ideas y perspectivas que permitan avanzar en el diseño del futuro para Andalucía. El partido explicó que el nombre del ciclo destaca el papel que el acento andaluz ha tenido en logros históricos y la importancia de ese protagonismo en los procesos de cambio en marcha. Las actividades del foro buscan, según Europa Press, incorporar voces relevantes y construir un espacio de diálogo centrado en la contribución colectiva al desarrollo regional.

Entre las particularidades de la organización, Europa Press subrayó que el ‘Foro sobre el derecho a la Vivienda’ responde a la intención de abordar con profundidad las demandas actuales en materia de acceso a la vivienda, en un contexto de significativas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Las intervenciones de los participantes principales podrán seguirse tanto presencialmente como en línea, lo que facilita la participación y la difusión de los contenidos tratados.

El PSOE andaluz aspira, como recogió Europa Press, a que estos foros permitan consolidar una plataforma de consulta y reflexión donde la ciudadanía y representantes de distintos ámbitos contribuyan a definir estrategias participativas y sólidas para afrontar los desafíos de la comunidad autónoma. Con la presencia de responsables institucionales y parlamentarios, el partido refuerza su mensaje de apertura y de búsqueda de consensos sobre los asuntos prioritarios para el futuro inmediato, como la vivienda.

El ciclo ‘Con Acento’ se ha posicionado, según reportó Europa Press, como una de las apuestas centrales del PSOE-A en el periodo preelectoral, sirviendo tanto para el debate de ideas como para la proyección de sus propuestas antes de la próxima cita autonómica. La presencia reiterada de María Jesús Montero en estos foros pone de manifiesto su perfil como candidata y su implicación en la configuración del programa político de la formación socialista en Andalucía.

Temas Relacionados

Derecho a la viviendaPSOEMaría Jesús MonteroIsabel RodríguezDos HermanasSevillaForo políticoFrancisco RodríguezJavier FernándezCon AcentoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La tradición de tres generaciones recibe su premio, que sabe casi a estrella Michelin

Infobae

Los temporales sacan las vergüenzas del mar y cubren las playas de residuos

Infobae

'No pasa nada': una madre contra el mito de la maternidad perfecta

Infobae

El viento deja rachas de 172 km/h en la provincia de Castellón, en aviso rojo este sábado

Infobae

La Federación Aragonesa de Fútbol suspende todos los encuentros oficiales por el temporal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid