La comunidad islámica Annour de Ripoll destituye al imán denunciado por agresión sexual

Barcelona, 14 feb (EFE).- La comunidad islámica Annour de Ripoll (Girona) ha destituido al imán de la mezquita de esa localidad y también lo ha cesado de sus funciones como profesor de árabe tras su detención policial después de ser acusado de una supuesta agresión sexual a una alumna suya menor de edad.

El imán fue detenido el jueves por los Mossos acusado de una presunta agresión sexual a una menor y, tras prestar declaración en el juzgado de guardia de Ripoll, el juez decretó su libertad con orden de alejamiento respecto de la alumna y la prohibición de comunicarse con ella por ningún medio mientras avanza la investigación del caso.

En un comunicado, la junta directiva de la comunidad islámica expone que ha decidido cesar de inmediato al imán del ejercicio de ambas funciones y ha informado de su "desvinculación temporal" de la entidad, por lo que tendrá que abandonar las instalaciones y actividades de la mezquita.

La comunidad ha afirmado que estas medidas son de carácter "preventivo y cautelar" y se mantendrán vigentes "a la espera de que los hechos sean aclarados por la autoridad judicial competente".

La entidad islámica ha asegurado actuar después de que "con fecha del 7 de febrero de 2026 se registrara un incidente en el ámbito de la comunidad, en el cual una alumna manifestó haber recibido por parte del imán un trato que consideró inadecuado y sospechoso".

Ante esta situación, y "después de la decisión de la familia de la alumna de poner los hechos en conocimiento de la Justicia", la junta directiva ha decidido aplicar las citadas medidas sobre el imán.

Con esto busca "garantizar la protección de menores, la tranquilidad de la comunidad y el funcionamiento correcto de la entidad", ha afirmado.

 La comunidad islámica Annour de Ripoll ha querido "dejar constancia de su respeto al principio de presunción de inocencia" y su "total disposición" a colaborar con las autoridades judiciales.

"La comunidad reafirma el compromiso firme con la protección de los menores, el respeto, la transparencia y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente", concluye el comunicado, fechado el 8 de febrero aunque hasta hoy los hechos no habían trascendido.

En la mezquita de Ripoll predicaba el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques. EFE

