Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Paula Escalada Medrano

Madrid, 14 feb (EFE).- En un partido de fútbol, el rival más fuerte es siempre quien debe apretar. Así lo cree Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, quien afirma en una entrevista con EFE que es el PP quien debe llevar la delantera en las negociaciones con Vox para formar gobiernos regionales.

"Con el máximo respeto, cuando juega el Madrid con el Cádiz, ¿el que aprieta es el Cádiz al Madrid o el Madrid al Cádiz? El Madrid al Cádiz", responde el político (Palma de Mallorca, 1974) a la pregunta: ¿Cómo de difícil se lo van a poner al PP los de Santiago Abascal?

Extremadura celebró elecciones el pasado 21 de diciembre y Aragón hizo lo propio el pasado 8 de febrero. Ambos comicios los ganó el PP, y Vox (aunque duplicó sus diputados) quedó tercero, después del PSOE, una situación que en opinión de Bravo define quién debería tomar la delantera en las negociaciones.

Con las de Aragón todavía en sus albores, en Extremadura las negociaciones ya duran semanas y es María Guardiola, la presidenta en funciones, quien "tiene que llevar la dirección", ya que "es, de largo, la que tiene más apoyo en Extremadura", señala Bravo.

El PP, formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, es quien ha ganado "todas las elecciones hasta ahora", con "unos porcentajes altos" y a bastante distancia del segundo", señala. "Vox, de momento, no nos ha ganado ni parece que nos vaya a ganar", agrega Bravo.

Esta pasada semana ha sido compleja para la presidenta extremeña y ha estado cargada de filtraciones, dimes y diretes y una amenaza directa de Vox: Guardiola será la responsable de que tenga que haber una repetición electoral, apuntaba el viernes el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Sobre una hipotética petición de la presidenta al PSOE de una abstención para su investidura, Bravo comenta: "El PSOE no es el mejor compañero para ningún viaje".

¿Lo es Vox? "Es mejor compañero el Partido Popular (...) pero hay que escuchar lo que dicen los españoles, quienes de una manera rotunda dicen que no quieren más socialismo", agrega.

En España, actualmente, "el movimiento de centro derecha" está en un 55 % y "nunca ha pasado" que haya "una claridad tan rotunda" a la hora de decir que los votantes no quieren que siga Sánchez, puntualiza.

En esta coyuntura, PP y Vox tienen que "ser capaces de entenderse" y los de Abascal "tienen que tomar una decisión y decidir dónde quieren estar", afirma.

"Aquí no es cuestión de gritar más, sino de trabajar más, de gestionar más", precisa.

La semana parlamentaria cerró el jueves con la aprobación de la ley de multirreincidencia, una iniciativa de Junts que se aprobó gracias a una mayoría no frecuente: PP, Vox, Junts, PNV y el PSOE.

Hechos así, -que el Gobierno "no consiga sacar lo suyo" y saque "lo que le dicen partidos que no son del Gobierno"- lejos de revivir la legislatura, certifican que "está muerta", opina Bravo.

Lo saben los españoles "hace tiempo" y también "lo sabe Sánchez", aunque "por su situación personal" le interese seguir siendo presiente, afirma. "Cualquier persona normal, ante esta situación, este declive, estos resultados electorales, entendería lo que están pidiendo los españoles y diría, vamos a elecciones", añade.

Preguntado por la relación del PP con Junts, Bravo afirma que seguirán apoyándose para temas puntuales, sobre todo relacionados con la economía, pero que no tienen abierto ningún canal de comunicación con el partido independentista de Carles Puigdemont.

En la entrevista con EFE, Bravo -que es también vicesecretario del PP de infraestructuras- también habla de Adamuz (Córdoba) y de las advertencias de Feijóo de que el Gobierno acabará sentado en el banquillo por la gestión de la tragedia, que acabó con la vida de 46 personas.

En opinión de Bravo, es reseñable que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya ido "cambiando de versión" sobre lo sucedido y que tuviera avisos de los problemas en las vías hace "mucho tiempo". "Si no atiendes a los problemas, la responsabilidad es tuya", afirma.

Sin concretar qué medidas va a aplicar el PP para que el Gobierno llegue a los tribunales, Bravo afirma que lo que no van a hacer es permitir que, como en el apagón, el tema se cierre sin explicaciones.

"Vamos a estar muy encima para exigir responsabilidades", apunta Bravo y, cuando el PP llegue al Gobierno, Feijóo hará una auditoría para que los españoles conozcan "la responsabilidad" que puedan tener ciertas personas dentro del Ministerio. EFE

