Alberto González está "bastante enfadado" con los arbitrajes

Albacete, 13 feb (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, dijo esté viernes que está "bastante enfadado" con el "estamento arbitral" tras el partido que jugó su equipo con el Deportivo de La Coruña en Riazor, en el que, afirmó, el colegiado les "perjudicó de manera brutal".

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) dio la razón al Albacete en sus quejas sobre el gol anulado a Víctor Valverde en el estadio del Deportivo, pero el preparador malagueño señaló que “no es suficiente". "Nos dicen que sí, pero que no podía entrar el VAR”, apostilló.

González no sólo está descontento por la anulación de ese gol que fue legal, sino también porque "en la segunda parte hay un penalti claro -a Lazo- y en la última acción del partido le sacan una amarilla a Agus cuando es evidente que le golpean dentro del área y hay otro penalti, y no se revisa ninguna jugada".

"Fue una actuación lamentable del sistema arbitral al completo, porque son seis personas arbitrando un partido y que se permitan este tipo de cosas que condicionan bastante el trabajo de la gente, me enfada bastante", subrayó.

Sus quejas están también relacionadas con "la dinámica que ha perdido el equipo", que llevaba tres triunfos consecutivos y cuatro jornadas sin perder y estas situaciones "en lo mental influyen mucho"

"Al igual que nos costó tanto arrancar y en la jornada seis, cuando nos enfrentamos en su día al líder, al Real Valladolid, estábamos muy débiles, porque veníamos del partido contra el Racing y el Cádiz donde también fue brutal lo que nos perjudicaron las decisiones arbitrales", destacó. EFE

