102-92. El talento del Mónaco supera al Baskonia en el último cuarto

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El talento del Mónaco superó este viernes (102-92) al Kosner Baskonia en el último cuarto, en el que la precipitación del equipo español y sus problemas defensivos ante los exteriores del conjunto francés fueron decisivos.

Los del Principado rompieron su racha negativa de cinco derrotas consecutivas y se apoyaron en Mike James y Elie Okobo, autores de 33 puntos y 14 asistencias entre ambos y los chispazos de Nikola Mirotic.

Trent Forrest fue el más regular de los azulgranas, que no tuvieron la solidez defensiva que requería el partido y aunque el triple les dio alas en la primera parte, no pudieron mantener los porcentajes tras el descanso.

Los locales entraron mejor en el partido y a ritmo de Mike James y Daniel Theis endosaron un parcial de 10-2 en un inicio marcado por los problemas defensivos del Baskonia en el dos contra dos.

Cuatro triples consecutivos de los azulgranas aguantaron el arreón inicial de los locales, que dependían de las acciones del base exbaskonista.

La entrada de Nikola Mirotic dio otro aire al Mónaco con siete puntos seguidos en un partido sin ‘cincos’, pero el acierto exterior de los de Paolo Galbiati les permitió mantenerse en el partido tras los primeros diez minutos, 29-24.

El Baskonia seguía acertado desde la línea de tres puntos y con dos tiros más tomó la delantera por primera en los primeros compases del segundo acto.

Pero las pérdidas innecesarias de los azulgranas permitieron a los de Spanoulis recuperar la iniciativa a través de un activo Mirotic, que encadenó varias acciones consecutivas para estirar la ventaja.

Tim Luwawu-Cabarrot entró en acción e impulsó a su equipo, que reaccionó a través del contragolpe y el triple, que fue una bombona de oxígeno en los ataques de los visitantes, que endosaron un 4-18 para ponerse por delante otra vez al descanso, 46-50, cuando apareció Trent Forrest.

El tobillo de Markus Howard dio un susto al Baskonia, que fue castigado con excesivas faltas, dos de ellas en ataque, lo que propició que entrara en bonus con ocho minutos por delante.

El Mónaco volteó el marcador con un 10-0, mientras que el Baskonia fallaba los tiros abiertos. Los azulgranas lograban sumar de tres en tres, con triples y canastas con adicional, para amortiguar el despertar de Mike James y volver mandar en un marcador que cambió de manos en varias ocasiones.

De hecho, los locales se aprovecharon de los errores baskonistas para acabar por delante en un tercer cuarto en el que los de Galbiati desaprovecharon dos ventajas cortas pero importantes, 74-73.

Tras la cuarta falta personal de Alpha Diallo, Geno Omoruyi y Mamadi Diakité comenzaron a imponerse a través del rebote ofensivo, pero en el Mónaco entraron más jugadores en la anotación, como Nemanja Nedovic, y el Baskonia tuvo problemas en su defensa.

Los de Spanoulis se colocaron siete puntos por delante a seis minutos del final. Al Baskonia le entraron las prisas antes de tiempo, se precipitó en algunos ataques y no logró encadenar varias acciones defensivas para acercarse en el marcador, mientras caía la arena en el reloj.

Elie Okobo tomó las riendas del partido y empezó a aclarar el camino de la victoria local con un triple de Alpha Diallo a 2:30 del final. El Mónaco mantuvo la renta y se hizo con la victoria, 102-92.

- Ficha técnica:

102 - AS Monaco (29+17+28+28): Nedovic (12), Mike James (17), Blossongame (4), Diallo (10) y Theis (10) -cinco inicial-, Strazel (9), Mirotic (16), Tarpey (3), Begarin (5) y Okobo (16).

92 - Kosner Baskonia (24+26+23+19): Forrest (15), Howard (9), Radzevicius (7), Kurucs (6) y Diop (-) -cinco inicial-, Frisch (-), Spagnolo (-), Simmons (10), Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (14), Nowell (2) y Diakité (14).

Árbitros: Sreten Radovic (Croata), Gytis Vilius (Lituania), Saso Petek (Eslovenia). Eliminaron a Diallo por faltas personales (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en la sala Gaston Medici de Mónaco. EFE

