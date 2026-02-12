Transportes ejecuta 66 de las 150 obras previstas en carreteras por 905 millones

Madrid, 12 feb (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está avanzando en la ejecución de las obras de modernización de la red de carreteras estatales previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con una inversión de 905 millones de euros.

Se han ejecutado ya 66 de las 150 obras en carreteras de 37 provincias españolas y la ciudad autónoma de Ceuta programadas, ha informado este jueves el ministerio en un comunicado.

Los trabajos se dirigen a mejorar la seguridad y el confort de los usuarios, avanzar en sostenibilidad y eficiencia energética, impulsar la innovación a través de la digitalización y apostar por la intermodalidad de las infraestructuras.

Con este "ambicioso" plan de reformas de la red de carreteras estatales, emprendido por la Dirección General de Carreteras en España, se busca hacerlas "más sostenibles, accesibles, inclusivas y respetuosas con el medio ambiente y la fauna".

Con el objetivo de integrar a peatones y ciclistas en las carreteras urbanas e interurbanas, y promover una movilidad activa y segura, el ministerio financia con 247 millones de euros 62 actuaciones, de las cuales 43 ya han concluido y 19 continúan en ejecución.

Como resultado, una vez concluidas las obras previstas, se habrán transformado 146 kilómetros de carreteras de 55 municipios españoles.

Del mismo modo, Transportes destinará hasta 325 millones para modernizar 98 túneles de la red de carreteras estatales, incluyendo mejoras en la iluminación, ventilación, señalización y resto de instalaciones y sistemas que permitan alcanzar los niveles de confort y seguridad que establece la normativa vigente.

En total, se están ejecutando 23 contratos para modernizar túneles en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Granada, Jaén, Lugo, Madrid, Málaga y Valencia.

La reducción del impacto tanto ambiental como físico de las carreteras en los entornos urbanos y hábitats naturales por los que transitan es otro objetivo prioritario de estas actuaciones.

Para ello, Transportes invertirá hasta 255 millones en 61 actuaciones dirigidas a reducir las emisiones de las carreteras, minimizar la contaminación acústica a su paso por áreas residenciales, mejorar la eficiencia energética y lumínica y evitar impactos de vehículos con animales centrándose especialmente en la protección del lince ibérico.

Finalmente, se están impulsando grandes proyectos que apuestan por la intermodalidad, la digitalización de las infraestructuras y el impulso del transporte público, el primero de los cuales es la construcción de un carril bus-VAO de entrada a Barcelona por la autopista B-23, con una inversión de 20,8 millones, .

Asimismo, con un presupuesto de 50,3 millones, se mejorará el acceso sur al puerto Bahía de Algeciras en las carreteras N-350, N-340 y A-7.

Por último, se han invertido 7,9 millones en la AP-2 en la provincia de Lleida para instalar un sistema de detección de la visibilidad y de regulación automática de la velocidad, debido a la formación de nieblas muy intensas entre los kilómetros 150 y 160. EFE