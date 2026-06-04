Brunson: "Realmente no fue nuestra mejor noche"

San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El base Jalen Brunson, de los New York Knicks, aseguró este miércoles, pese a ganar el primer partido de las Finales de la NBA en San Antonio, que no fue la mejor noche de baloncesto para su equipo.

"Realmente no fue nuestra mejor noche, no fue nuestra mejor noche durante casi todo el partido, pero seguimos ahí, seguimos recortando. Me gustó cómo seguimos respondiendo", dijo Brunson en declaraciones a pie de pista.

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Los Knicks se impusieron a los Spurs por 95-105 con un parcial final de 0-11 y con 30 puntos de Brunson, 13 de ellos en el último cuarto.

Brunson dijo que la "química" con sus compañeros fue lo que empujó a los Knicks a la victoria, aunque también aseguró que hay cosas a mejorar de cara al segundo partido, que se disputará el viernes otra vez en San Antonio.

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"Tenemos que volver y ver las cosas que podemos hacer mejor. Es un camino largo, pero creo que hay muchas, muchas cosas que podemos mejorar", dijo. EFE