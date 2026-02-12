Sánchez ve el ascenso de Gimeno Durán, primera mujer coronel de la Guardia Civil, como un paso hacia la "igualdad real"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves que María Dolores Gimeno Durán se haya convertido en la primera mujer coronel de la Guardia Civil, una noticia que ha valorado como un "paso más en la construcción de una España con igualdad real".

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez se ha hecho eco del ascenso de Gimeno Durán, afirmando que "seguimos avanzando y rompiendo techos de cristal".

"Un paso más en la construcción de una España con igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Enhorabuena, María Dolores", ha añadido.

La Guardia Civil ha informado este jueves de que María Dolores Gimeno Durán se ha convertido en la primera oficial que alcanza el empleo de coronel, lo que ha logrado tras 32 años de carrera profesional entre los que destaca su paso por el Servicio de Información, la jefatura del área de Igual y Diversidad o el Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial.