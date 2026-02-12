Espana agencias

Óscar López ve con "mucho interés y muchas ganas" de que salga bien el intento de la izquierda de ir unidos a generales

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho ver con "mucho interés y muchas ganas" de que el nuevo proyecto de los partidos de izquierda "salga bien" porque, según ha recordado, han podido gobernar en varias regiones pero no lo hicieron por la desunión de las izquierdas.

López ha realizado estas afirmaciones durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha opinado sobre las iniciativas de los partidos a la izquierda del PSOE para ir unidos en las próximas elecciones generales.

"Me interesa mucho, muchísimo", exclamado el ministro quien ha argumentado que quiere que siga gobernando la izquierda y para ello cree necesario que "la izquierda del PSOE haga" su parte porque el PSOE va a hacer la suya.

Por lo tanto, ha dicho ver con "mucho interés" lo que3 está pasando y con "muchas ganas" de que "salga bien" y de que por encima de nombres se pongan de acuerdo y organicen para que la división de la izquierda "no lesione a la izquierda", algo que apunta que ha pasado "muchas veces en la historia".

Ha puesto como ejemplo que de las últimas seis veces que se ha votado en Madrid, el PSOE podía haber gobernado en tres, y en alguna de ellas no se ha gobernado por la división de la izquierda.

Así, ha precisado que "al señor Gabilondo en el año 2015 le faltó un escaño y hubo una candidatura que sacó 4,7, le faltó un 0,3" para tener escaño, ha expuesto "para que la gente entienda la importancia de eso".

