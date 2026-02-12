Espana agencias

La defensa de Koldo reclama al Supremo consultar a Europa sobre la competencia del juicio

Madrid, 12 feb (EFE).- La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha pedido 'in extremis' al Tribunal Supremo que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.

La abogada Leticia de la Hoz presentó el miércoles, un día antes de la audiencia preliminar que se celebra hoy en el Supremo, un escrito en el que solicita la suspensión del procedimiento para plantear esta cuestión prejudicial.

A la espera de lo que decida el tribunal respecto a la cuestión prejudicial, la audiencia preliminar ya ha comenzado con la negativa de los acusados a llegar a una conformidad con los escritos de acusación.

Los acusados -el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama- siguen la vista sentados tras sus abogados.

Los dos primeros, que se encuentran escoltados por policías, han llegado a las 10:30 horas en el furgón policial que les ha trasladado desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran desde el pasado 27 de noviembre en calidad de presos preventivos, tras intentar sin éxito comparecer en la vista por videoconferencia, al alegar problemas de salud.

Con su nuevo escrito, la defensa de Koldo García, vuelve a cuestionar que el Supremo sea competente para juzgar estos hechos, al considerar que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional tras renunciar el exministro José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso.

Es algo que ya solicitó esta semana al Tribunal Supremo en un escrito en el que discrepó de la tesis de los magistrados, que consideraron que el primer juicio del caso Koldo -relativo a las mascarillas- debe permanecer en el alto tribunal porque ya se había dictado apertura de juicio antes de que Ábalos renunciase a su escaño el 28 de enero. EFE

