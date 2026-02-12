El submarino S-81 'Isaac Peral' se integra en una operación de la OTAN para garantizar la seguridad en el Mediterráneo

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ ha completado recientemente un proceso intenso de instrucción avanzada, evaluación de los sistemas y ejercicios tácticos exigentes, una fase que, según detalló la Armada española, tenía el objetivo de conservar y mejorar sus capacidades técnicas y operativas para afrontar retos en escenarios internacionales de gran dificultad. Este jueves, la Armada anunció su despliegue en el Mediterráneo al integrarse a la operación multinacional de la OTAN denominada ‘Noble Shield’, dedicada a reforzar la disuasión y defensa en la región, de acuerdo con un comunicado recogido por el medio.

El S-81, último y más sofisticado submarino de la flota española, partió del arsenal de Cartagena (Murcia) para incorporarse a la misión. Según informó la Armada, este navío se destaca tanto por la tecnología que incorpora como por la formación intensiva de su tripulación, compuesta por 55 personas. Su incorporación representa una aportación sustancial a la labor colectiva de vigilancia aliada en uno de los puntos más sensibles de la geopolítica contemporánea.

Tal como especificó la Armada, la operación ‘Noble Shield’ permite que el S-81 actúe enteramente integrado en la estructura de mando de la OTAN, colaborando con fuerzas aliadas en la región bajo procedimientos conjuntos. El despliegue de este sumergible ha sido descrito como una oportunidad clave para fortalecer la interoperabilidad y validar tácticas compartidas con otras armadas. Según consignó el comunicado oficial difundido por la Armada, estas acciones contribuyen al robustecimiento de la capacidad de respuesta y a la defensa colectiva dentro del marco de la Alianza Atlántica.

La última operación previa en la que participó el S-81 concluyó en noviembre de 2025. Desde esa fecha, el submarino afrontó un período enfocado en su puesta a punto, donde la dotación completó programas de formación avanzada y entrenamiento, así como evaluaciones funcionales de sus sistemas. El propósito fue garantizar que la plataforma y el personal estuvieran a la altura de la complejidad operativa que implica desplegarse bajo mando multinacional y ante escenarios de alta exigencia técnica y táctica.

El capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, comandante del submarino, explicó que el ‘Isaac Peral’ cuenta con capacidades superiores de obtención de inteligencia en comparación con modelos anteriores, gracias a sistemas tecnológicamente avanzados diseñados para ampliar el alcance y la precisión en la recopilación y transmisión de información. “Estas capacidades favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”, declaró el oficial, según reportó la Armada.

En términos estratégicos, la Armada subrayó la doble función de este tipo de unidades: vigilancia y disuasión discreta. El comandante Clavijo detalló que la capacidad del S-81 para actuar sin ser detectado permite vigilar y anticipar amenazas, contribuyendo a la prevención de situaciones conflictivas antes de su desarrollo. “Esta capacidad de anticipación y vigilancia discreta refuerza la seguridad nacional y contribuye a la estabilidad de España y de la OTAN a largo plazo”, agregó el capitán de corbeta, en declaraciones recogidas por el comunicado oficial.

La inclusión del S-81 ‘Isaac Peral’ en la operación ‘Noble Shield’ responde al contexto actual de refuerzo de las alianzas y cooperación militar en el flanco sur de Europa, donde el Mediterráneo ocupa un papel estratégico para la defensa colectiva y la seguridad internacional. Dicha operación busca incrementar la presencia y capacidad de respuesta de la OTAN ante posibles riesgos en la región, según informó la Armada.

Respecto a la dotación del submarino, la Armada precisó que se trata de un equipo mixto formado por hombres y mujeres altamente capacitados, lo que, unido a la novedosa tecnología integrada, permite que la embarcación afronte misiones de obtención de inteligencia, vigilancia, control marítimo y apoyo a otras unidades aliadas dentro de la coalición multinacional.

La Armada recalcó el valor añadido que aporta la presencia del S-81 en este tipo de misiones al poder operar durante largos períodos en alta mar y en distintos niveles de profundidad, manteniendo en todo momento la capacidad de pasar desapercibido ante posibles amenazas. Además, subrayó que la validación del alistamiento y las capacidades técnicas y operativas durante los últimos meses fortalece la contribución española al sistema de defensa común.

El despliegue del S-81 ‘Isaac Peral’ representa un ejemplo de la modernización de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito naval, involucrando tanto la mejora en los recursos materiales como en la formación de su personal, factores que, según la Armada, resultan esenciales para las operaciones bajo mandato multinacional. Además, pone de manifiesto la apuesta española por el desarrollo de tecnología de defensa avanzada y la integración activa en los sistemas colaborativos de acción conjunta de la OTAN.