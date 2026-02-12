Espana agencias

Cerúndolo sobrevive a una jornada negra para los candidatos en el ATP 250 de Argentina

Guardar

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El tenista local Francisco Cerúndolo (19), máximo favorito del Abierto de Argentina ATP 250, se estrenó este miércoles con un triunfo por 6-0 y 7-6(6) ante el boliviano Hugo Dellién (167), en una jornada de octavos de final con muchas sorpresas en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El porteño subcampeón de la edición anterior tuvo que emplear una hora y 24 minutos para imponerse ante su rival boliviano y acceder a los cuartos de final, donde se enfrentará ante el checo Vito Kopriva (95), que dio una gran sorpresa al derrotar al italiano Mateo Berretini (58), octavo preclasificado del torneo, por 6-4 y 6-3.

En otro resultado sorprendente de este miércoles, el brasileño Joao Fonseca (33), segundo preclasificado y campeón defensor, cayó ante el chileno Alejandro Tabilo (71) por 6-3, 3-6 y 7-5 luego de dos horas y 25 minutos de acción en la pista central Guillermo Vilas del escenario porteño.

Tabilo se cruzará en cuartos de final con el local Tomás Etcheverry (54) y octavo preclasificado, que en el turno vespertino se impuso en el duelo de argentinos ante Román Burruchaga (104) por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4 luego de tres horas y 41 minutos de juego.

El quinto partido de la jornada fue el que marcó el final de la primera ronda con el triunfo de Mariano Navone (73) frente al estadounidense Emilio Nava (81) por 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 4 minutos, para citarse en octavos de final ante Camilo Uno Carabelli, que viene de conquistar el domingo el Challenger de Rosario.

A lo largo de la historia este torneo contó con grandes figuras del tenis mundial ganadores de este título como el argentino Guillermo Vilas (máximo ganador con 8 conquistas), los españoles Rafael Nadal (2015), Carlos Alcaraz (2023), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Carlos Moya (1995, 2003 y 2006), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), el checo Ivan Lendl (1981) y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018), entre otros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-0. América empata con el Olimpia y se clasifica a octavos en la Copa de Concacaf

Infobae

Abascal defiende la limpieza de Vox frente la corrupción de Sánchez, que "arruina y mata"

Infobae

124-105. Los Celtics de Vucevic barren a los Bulls de Simons

Infobae

Sánchez advierte de que el déficit en Rodalies deja cicatrices que se tardarán en subsanar

Infobae

Aena debatirá la propuesta del DORA III el 17 de febrero en un consejo extraordinario

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad