Blackstone y EQT se hacen con Urbaser por unos 5.800 millones

Madrid, 12 feb (EFE).- El fondo de inversión estadounidense Blackstone y el fondo EQT han acordado la adquisición de la empresa de servicios medioambientales y gestión de residuos Urbaser, que está valorada en unos 5.800 millones de euros.

Blackstone y EQT ostentarán cada uno el 50 % de Urbaser y gestionarán conjuntamente la compañía, según han señalado las empresas en un comunicado remitido este jueves.

La operación de adquisición a fondos gestionados por Platinum Equity está sujeta a las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Ambas firmas apoyarán al equipo directivo en la continuidad de su expansión en el segmento de residuos industriales, al tiempo que reforzarán las operaciones municipales, núcleo del negocio de Urbaser, y su papel como socio estratégico a largo plazo de los ayuntamientos.

Con esta operación, Urbaser continuará ejecutando su plan estratégico y comenzará una nueva fase de crecimiento.

Según ha apuntado el codirector de Inversiones en Europa de Blackstone Infrastructure, Adam Kuhnley, la firma apoyará junto a EQT la próxima fase de crecimiento de Urbaser, aprovechando la fuerte demanda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Asimismo, ha indicado que como la principal plataforma de gestión de residuos y servicios medioambientales de España, Urbaser es reconocida por su experiencia técnica, sus décadas de trayectoria, y sus sólidas relaciones con los clientes.

Por su parte, el socio de EQT Infrastructure Guillermo García-Barrero ha resaltado que junto con a Blackstone quieren apoyar, asimismo, al actual equipo directivo y a los empleados de Urbaser para seguir invirtiendo en economía circular y crear valor a largo plazo para la sociedad.

Además, el CEO de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha agradecido a Platinum Equity su apoyo, confianza y colaboración durante estos años y ha añadido que afrontan esta nueva etapa de la mano de EQT y Blackstone "con mucha ilusión y grandes expectativas".

Platinum compró Urbaser en junio de 2021 a China Tianying por 4.200 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros al cambio de entonces), una valoración que hoy asciende a los 5.800 millones de euros.

El grupo chino había cerrado en 2016 la adquisición de Urbaser al grupo ACS.

En el marco del proceso de venta de Urbaser que Platinum negociaba con Blackstone y EQT, fuentes conocedoras ya advirtieron en abril del pasado año que la transacción podría retrasarse por las incertidumbres económicas y de financiación en el nuevo escenario, marcado entonces por los aranceles.

Desde la adquisición por parte de Platinum, la compañía ha invertido más de 1.600 millones y ha crecido más de un 60 %.

El copresidente de Platinum Equity, Louis Samson, ha agregado que han trabajado "incansablemente" para fortalecer el negocio, simplificar su estructura y liberar todo su potencial como una verdadera plataforma de infraestructura medioambiental.

Urbaser presta servicio a más de 60 millones de personas en alrededor de 15 países a través de una red de más de 50.000 empleados y 150 plantas. EFE