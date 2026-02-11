Rufián defiende ante Sánchez su frente de izquierdas: O hablamos o nos vamos al carajo

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, evitó precisar con qué apoyos cuenta para su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas, incluyendo fuerzas nacionalistas e independentistas, en declaraciones posteriores a su intervención en el Congreso. De acuerdo con la información difundida por la Agencia EFE, Rufián se expresó ante los medios tras participar en el debate parlamentario solicitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Durante su turno de réplica en la Cámara Baja, Rufián centró su intervención en la necesidad de establecer una coalición de fuerzas progresistas y en la importancia de mantener el diálogo entre formaciones de izquierda. Según publicó EFE, el diputado de ERC advirtió: “Quien crea que el fascismo se frena en su frontera, se equivoca mucho. O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo”. Esta declaración fue parte de un discurso dirigido principalmente a criticar la postura de los partidos de derecha y ultraderecha, y no tanto a tratar las circunstancias de los siniestros ferroviarios que motivaron la comparecencia de Sánchez, como consignó el medio EFE.

Rufián insistió, en diversos momentos de su alocución, en su identidad catalana, republicana e independentista, y destacó las diferencias políticas de Cataluña, subrayando que “Cataluña vota diferente”. Aun así, remarcó, según detalló EFE, la amenaza que a su juicio representa ignorar el avance de posturas de extrema derecha y el riesgo de no fortalecer la interlocución entre partidos progresistas en el contexto nacional.

Como parte de su intervención ante el pleno, el portavoz de ERC señaló la actitud del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, respecto a los trágicos hechos de Adamuz y Gelida. Según informó EFE, Rufián criticó que Feijóo solicitara respeto para las víctimas de los siniestros mientras, en su opinión, guarda silencio hacia comentarios de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que denominó “la jefa real del PP”. Rufián se refirió a las palabras de Ayuso calificando a las familias de fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia de “plataforma de frustrados”. Al mismo tiempo, reprochó a Feijóo que en su respuesta posterior a Sánchez reprendiera a todos los grupos menos a Vox, sugiriendo que esa preferencia indica las alianzas deseadas por el líder popular: “Ya sabemos con quién quiere gobernar”, puntualizó el dirigente de ERC en el hemiciclo, según consignó EFE.

La controversia también involucró a Santiago Abascal, líder de Vox, quien había afirmado que “la corrupción mata”. Según relata la crónica de EFE, Rufián admitió coincidencias con ese planteamiento, pero contraatacó al señalar el caso de un millón de euros presuntamente robados por las juventudes de Vox durante la gota fría en Valencia, tema que vinculó a la crítica sobre la impunidad en torno a acusaciones de corrupción.

Rufián continuó su intervención advirtiendo sobre la existencia de “tanta mala gente para manipular la verdad”, según reportó EFE. El portavoz asoció este fenómeno a la actuación de PP y Vox y ejemplificó con casos como la regularización de migrantes. Además, mencionó la presunta financiación pública a ciertos medios de comunicación, aludiendo a recursos otorgados, según su versión, por el gobierno regional presidido por Díaz Ayuso: “Las paguitas de Ayuso a propagandistas que se llaman periodistas”, declaró, especificando montos de un millón de euros para Ok Diario o Esradio, 260.000 euros para El Debate y 150.000 euros para Estado de Alarma.

En la fase final de su intervención, el debate se centró sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente. Según detalló EFE, Rufián destacó diferencias con otros dirigentes como Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, al elogiar que Puente “dio la cara” durante las emergencias, a diferencia de Mazón, quien, afirmó, “se tomaba su tercera copa” durante la riada. A pesar de esas distinciones, Rufián consideró que Puente “quizás debería dimitir, no sé”, al atribuirle “perpetuar un modelo de infraestructuras profundamente clasista” y preferir, según él, invertir en la alta velocidad ferroviaria antes que mejorar el transporte para los usuarios cotidianos.

El portavoz de ERC se refirió también a la historia de los problemas en Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña, para matizar los orígenes del llamado ‘procés’: sostuvo que no se inició en los años 2009 o 2010, sino en diciembre de 2007, con una masiva manifestación de usuarios desencantados con el servicio, calificándolo en términos despectivos.

Finalmente, las críticas de Rufián incluyeron la gestión de Adif, la administración de infraestructuras ferroviarias, a la que acusó de haberse transformado en “una carcasa de contratas privadas”, y responsabilizó al ministro Puente por no haber frenado “a los buitres” que, según sus palabras, habrían obtenido beneficios económicos tras el siniestro ferroviario de Adamuz. EFE relató que Rufián, a pesar del escenario centrado en la seguridad ferroviaria, utilizó este espacio parlamentario para insistir en la necesidad de colaboración entre las izquierdas y alertar del avance de las posiciones de extrema derecha.