Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Barcelona, 11 feb (EFE).- Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85 % de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37 % de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23 % del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20 %.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom. EFE

