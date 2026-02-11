Espana agencias

Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Guardar

Barcelona, 11 feb (EFE).- Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85 % de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37 % de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23 % del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20 %.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Soy un padre normal que quiere a sus hijos"

El juicio comenzó en Palma contra un individuo imputado por agresión sexual a una menor, quien sostiene que las acusaciones responden a una represalia familiar, mientras la Fiscalía solicita una pena de dieciocho años de prisión e indemnización económica

Un hombre niega en la

El Supremo comunica un cambio de magistrados en el tribunal que juzgará a Ábalos: Vicente Magro por Ana Ferrer

El Supremo comunica un cambio

Pol Lozano: "Nos hemos ganado el crédito para que la gente pueda confiar en nosotros"

Infobae

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Infobae

Más de 3.330 personas siguen desalojadas de sus viviendas en Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fuga de votos castiga

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito