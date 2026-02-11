Espana agencias

La jueza de la dana cita como testigos a 31 agentes medioambientales de CHJ y Conselleria y 8 bomberos forestales

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigos a 31 agentes medioambientales o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Conselleria de Medio Ambiente y ocho bomberos forestales, también dependientes de la Generalitat, que prestaron servicios el día 29 de octubre de 2024 en el control de los barrancos y que ejercieron funciones de vigilancia en el río Magro, área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, área de Torrent-Picanya-Paiporta.

Así lo ha decidido en un auto de este miércoles en el que la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos --sin fijar aún la fecha-- tras una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que en diciembre del pasado año estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular sobre esta cuestión, y tras un informe del ministerio fiscal al respecto.

La magistrada alude en su auto a esa decisión de la Audiencia, que compartía el criterio del fiscal y señalaba que "por cuanto parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos".

La instructora sostiene que el número de agentes o guardas de la CHJ, diez, que pidió el fiscal en un último informe, y cuya declaración ha acordado, así como la suma de los bomberos forestales desplegados en el río Magro y en el Barranco del Poyo, a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias, y los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, "hace innecesario citar a un número mayor", ni tampoco determinar los agentes que estaban de baja laboral o si había algún sector vacante.

((Habrá ampliación))

