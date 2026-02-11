Díaz llama a una izquierda que genere "afectos y deseos" pero con "proyectos creíbles"

Durante la jornada ‘Democracia: heridas y esperanza’ en el Instituto Cervantes, Yolanda Díaz subrayó que el neoliberalismo impulsado por sectores de ultraderecha continúa teniendo influencia en la vida política española y no ha sido derrotado democráticamente, según reportó la Agencia EFE. En este contexto, la vicepresidenta segunda del Gobierno definió la ausencia de movilización como una de las causas principales de la neutralización del voto progresista y expresó que la izquierda debe adoptar una actitud proactiva sustentada en la movilización ciudadana, en lugar de limitarse a reaccionar ante el ascenso conservador.

De acuerdo con la información de EFE, Díaz abordó los desafíos que enfrentan las políticas progresistas en un escenario donde crecen la frustración y el miedo en la ciudadanía, emociones que considera que las fuerzas de extrema derecha aprovechan con eficacia. En su intervención, Díaz insistió en la necesidad de transformar la política de izquierda mediante la generación de "afectos y deseos", acompañados de la presentación de “proyectos creíbles”. Para la vicepresidenta, la construcción de alternativas viables y atractivas es fundamental para superar el pesimismo y la desafección y, a la vez, para implicar a la ciudadanía en procesos de transformación social.

Díaz sostuvo que no resulta suficiente centrar la estrategia progresista exclusivamente en la oposición a la extrema derecha. En sus palabras recogidas por EFE, declaró: “Sin una política de afectos y deseos no hay nada que hacer”. También expuso que el avance progresista solo será posible si se logra inspirar esperanza y confianza en el futuro a través de propuestas innovadoras. La dirigente destacó además la importancia de movilizar a amplios sectores de la población alrededor de proyectos sólidos que respondan efectivamente a los desafíos sociales.

A lo largo de su intervención, la vicepresidenta se refirió al actual clima de tensión institucional, refiriéndose especialmente a los debates desarrollados en el Congreso de los Diputados, según consignó EFE. Citó como ejemplo las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, de quien señaló una actitud que asoció con "chulería" y "impunidad". A juicio de Díaz, estas expresiones constituyen una ruptura con el respeto institucional requerido por el sistema democrático, y contribuyen a una intensificación de la crispación política. Equiparó al Partido Popular con la extrema derecha en su análisis, alegando que los discursos parlamentarios de su líder impiden el consenso y agravan el enfrentamiento.

La Agencia EFE informó que Díaz insistió en que el protagonismo del neoliberalismo resulta un factor que sigue condicionando los equilibrios políticos en España. Remarcó que la ofensiva política desde la izquierda debe basarse no solo en oponerse, sino en recuperar la iniciativa mediante propuestas capaces de reconectar con los deseos colectivos de la sociedad. En este contexto, señaló que “la extrema derecha es muy buena para diagnosticar el malestar social”, aunque cuestionó la capacidad de dichos sectores para ofrecer soluciones efectivas a los problemas existentes.

El acto celebrado en el Instituto Cervantes reunió a diversos representantes del ámbito social y sindical, entre los que estuvo Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, según relató la Agencia EFE. Este encuentro tuvo como propósito reflexionar sobre los retos de la democracia ante el auge del enfrentamiento político y social. En este sentido, Díaz centró su discurso en la importancia de “recoser la sociedad”, alertando sobre el impacto perjudicial de trasladar el debate público al terreno del “odio”, que, según su advertencia, resulta beneficioso para la extrema derecha.

La vicepresidenta argumentó frente a los asistentes que el clima de hostilidad en la política española, caracterizado por la brutalidad del debate en su "sentido más primario", obstaculiza la construcción de consensos y la puesta en marcha de reformas profundas. Díaz sostuvo que la superación del desencanto democrático y la recuperación de la confianza de la ciudadanía deberá basarse en discursos y programas renovados, con especial atención a las expectativas y necesidades reales de la población.

Según la cobertura de la Agencia EFE, la vicepresidenta expuso que la misión de la izquierda no debe restringirse a contener el avance de la extrema derecha, sino que requiere una propuesta transformadora que sea creíble y capaz de atraer e involucrar a una mayoría social. La necesidad de impulsar una política de esperanza, orientada a abrir alternativas para el futuro, se situó como uno de los ejes de su intervención. Díaz defendió una visión progresista donde se articulen respuestas efectivas a los desafíos actuales, combinando el impacto social de los proyectos políticos con la capacidad de involucrar colectivamente a la sociedad en ellos.