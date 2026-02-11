Carlos Sainz, líder de rodaje en los test de Baréin con 77 vueltas

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El piloto español del equipo Williams, Carlos Sainz Jr, ha liderado esta mañana el rodaje con 77 vueltas al circuito en la primera jornada de "test" de Fórmula 1 en Baréin.

Tras la ausencia del equipo británico en las pruebas del Circuit de Barcelona-Catalunya, tanto Carlos Sainz como Williams acaparaban todas las miradas para desvelar la incógnita del estado de sus monoplazas.

El español no perdió el tiempo y llegó a dar hasta 77 vueltas en el circuito para colocarse como el piloto que más ha rodado hoy, y deja a su compañero Alex Albon con todas las referencias cosechadas para esta segunda etapa de la jornada, en donde el tailandés manejará el monoplaza.

Por su parte, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, aún tendrá que esperar para coger las riendas del AMR26 después de que su compañero Lance Stroll, que ha ocupado el volante durante la mañana, haya acumulado 33 vueltas a la espera de que Alonso culmine esta tarde la jornada de prueba.

Por otra lado, los "tests" se tuvieron que parar por una bandera roja provocada por el piloto argentino de Alpine Franco Colapinto, que se quedó parado en pista, aunque tras solucionarse el problema, Colapinto pudo seguir acumulando kilómetros.

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, fue el primero en salir y logró marcar el ritmo tras hacerse con el mejor tiempo durante esta jornada matinal de pruebas con un 1:35.433. EFE