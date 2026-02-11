Espana agencias

Absuelto el exrector de la Carlos III de prevaricar en la adjudicación de plazas a docente

El tribunal madrileño libera a Juan Romo Urroz y otros responsables universitarios tras desestimar cualquier actuación ilícita durante el proceso de contratación de profesorado en 2018, desoyendo así las acusaciones de favoritismo planteadas por un candidato no seleccionado

Guardar

El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid refleja que el fiscal no apreció indicios de delito en las actuaciones vinculadas con el proceso de selección de profesorado en la Universidad Carlos III en 2018, y por tanto solicitó la absolución de Juan Romo Urroz y de otros cinco altos cargos universitarios, según detalló Europa Press. En la vista, se argumentó que los acusados no incurrieron en prevaricación administrativa al gestionar la adjudicación de plazas a docente, rechazando que existiesen irregularidades en el procedimiento.

Tal como publicó Europa Press, la decisión judicial se apoya en la ausencia de impugnaciones oficiales sobre el proceso, según destacó la Fiscalía. El procedimiento de selección se desarrolló a partir del 13 de febrero de 2018, fecha en la que el Consejo de Gobierno de la Universidad constituyó una Comisión de Selección integrada por los cinco investigados. Esta comisión fue la responsable de determinar, a través de un concurso, la adjudicación de las plazas en cuestión para los cuerpos docentes de la institución.

Según consignó Europa Press, el juicio giró en torno a la validez y transparencia del proceso, especialmente después de que un candidato no seleccionado presentara denuncia penal. El denunciante argumentó que sus méritos habían sido desestimados por supuestas razones espurias y que existían vínculos personales entre la comisión examinadora y las personas seleccionadas, lo que habría, en su opinión, afectado la objetividad del concurso. Las bases y pruebas del proceso respondieron, no obstante, a lo previsto en la convocatoria, y la resolución final se publicó en el Boletín Oficial del Estado, donde se especificaba la selección de tres candidatos.

Durante la audiencia, el exrector Juan Romo Urroz afirmó que su papel consistió en firmar la convocatoria de plazas para el departamento de Tecnología Electrónica en diciembre de 2017 y aprobar la propuesta de la Comisión de Selección, cumpliendo así con las funciones propias de su cargo. La sentencia, a la que accedió Europa Press, recoge que los magistrados no identificaron desviaciones de la legalidad por parte de Romo ni del resto de los altos cargos y enfatiza que estos se limitaron a cumplir los trámites administrativos pertinentes.

La Fiscalía finalmente indicó que no existía delito y que el proceso se ajustó a la normativa interna y a las bases establecidas. La acusación particular, representada por el abogado Marcos García Montes, solicitaba hasta tres años de inhabilitación para Juan Romo, aunque esta petición fue rechazada. Según la misma información, el querellante había optado por la vía penal tras considerar que sus reclamaciones no prosperaron en el ámbito administrativo y contencioso-administrativo.

Europa Press destacó que la resolución señala la inexistencia de evidencias sobre la existencia de favoritismos o actuaciones contrarias a derecho por parte de los responsables universitarios. El tribunal valoró que la mecánica del proceso se mantuvo dentro de los cauces previstos, y que la ausencia de recursos o impugnaciones previos respalda la legalidad del concurso. La absolución, por tanto, afecta tanto al exrector como al resto de los directivos de la universidad enjuiciados por este asunto, poniendo fin al procedimiento iniciado por la denuncia del candidato no seleccionado.

Temas Relacionados

Prevaricación administrativaJuan Romo UrrozUniversidad Carlos III de MadridAudiencia Provincial de MadridEuropa PressMadridEspañaAdjudicación de plazasComisión de SelecciónMarcos García MontesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

LeBron James, fuera de los premios de final de temporada de la NBA

Infobae

Juan Martín Cerúndolo da el golpe ante Altmaier y Berretini derrota a Facundo Coria

Infobae

El Super Bowl LX promedia 124,9 millones de espectadores en EE.UU., menos que en 2025

Infobae

1-0. El San Diego cae ante Pumas, pero gana la serie y se clasifica a octavos de final

Infobae

1-0. El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se suspenden varios cursos de

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad de una menor, hija de sefardíes, por no haberse presentado de forma presencial ante el notario

El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

ECONOMÍA

La brecha salarial persiste en

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después