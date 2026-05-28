La Selección de Panamá completa su último entrenamiento antes del amistoso con Brasil

Ciudad de Panamá, 28 may (EFE).- La selección de fútbol de Panamá completó este jueves su última sesión de entrenamiento en suelo panameño antes de viajar a Río de Janeiro para afrontar el amistoso del próximo domingo frente a Brasil, una exigente prueba de preparación rumbo al Mundial 2026.

La práctica, comandada por el técnico español de origen danés Thomas Christiansen, estuvo enfocada en ejercicios con balón en espacios reducidos y trabajos específicos de definición, en la antesala del desplazamiento de la delegación hacia territorio brasileño.

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La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que la delegación que viajará este jueves -en horas de la tarde- está compuesta por 23 futbolistas, incluidos los reservas José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson. Una vez en Brasil se incorporarán al grupo Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría, quienes se unirán directamente en el hotel de concentración.

La FPF detalló además que Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño no viajarán a Río de Janeiro y permanecerán en Panamá cumpliendo trabajos diferenciados junto al cuerpo médico y los fisioterapeutas de la selección. Carrasquilla se integró al grupo el miércoles, pero continúa con su proceso de recuperación.

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Por su parte, el guardameta Luis Mejía, del Nacional uruguayo, tiene previsto viajar a Panamá para ponerse a disposición del grupo de fisioterapia en el hotel de concentración.

Antes del entrenamiento, el defensor José Córdoba destacó la dimensión del compromiso ante la selección brasileña y lo que representa para el plantel jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

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"Ir al Maracaná es una expectativa muy alta; es uno de los campos más importantes del mundo y qué jugador no quiere jugar ahí", señaló el zaguero del Norwich City inglés.

El encuentro frente a Brasil tendrá además un valor histórico para Panamá, al convertirse en la primera presentación de la selección nacional en el estadio Maracaná, escenario icónico del fútbol mundial y sede de recordadas finales mundialistas.

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"Todos estamos contentos de poder disfrutar ese partido y buscaremos competir de la manera correcta para ver en qué nivel estamos", añadió Córdoba.

Según el itinerario divulgado por la FPF, la selección panameña aterrizará la noche de este jueves en Río de Janeiro. Su primer entrenamiento en suelo brasileño está previsto para la tarde del viernes en el centro de entrenamiento del Vasco da Gama, con acceso abierto a la prensa durante los primeros 15 minutos. EFE

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