Asens pide a Metsola reformar el reglamento del PE tras la decisión del TJUE sobre los suplicatorios

El eurodiputado de los Comuns y miembro del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Jaume Asens, ha reclamado a la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, una reforma urgente del reglamento de la Eurocámara tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anuló la retirada de la inmunidad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín.

En una carta remitida este martes a Metsola, Asens sostiene que la resolución judicial pone de manifiesto "deficiencias graves" en la tramitación de los suplicatorios y confirma que el procedimiento seguido vulneró exigencias esenciales del estado de derecho, lo que, a su juicio, afecta a la credibilidad democrática de la institución, han informado los Comuns en un comunicado.

El eurodiputado recuerda que el levantamiento de la inmunidad fue avalado por una mayoría parlamentaria integrada, entre otros, por el PP, el PSOE y Vox, pese a las advertencias sobre posibles irregularidades del proceso.

Asimismo, señala la responsabilidad del entonces presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, lo que refuerza, según Asens, la necesidad de revisar las garantías de imparcialidad.

"La anulación de aquella decisión no es solo un desenlace procesal concreto, sino un aviso sobre la necesidad de reforzar los estándares de garantías en futuros procedimientos", afirma Asens en la misiva, en la que recuerda que su grupo votó en contra precisamente por los riesgos para la imparcialidad que detectaron en su momento.

CUATRO PROPUESTAS

Asens plantea 4 medidas para reformar el reglamento del PE para evitar nuevas vulneraciones: garantizar la imparcialidad en la designación de ponentes y evitar conflictos de intereses; reforzar el derecho de defensa de los eurodiputados afectados y la igualdad de armas durante el procedimiento; establecer criterios claros y públicos que aporten seguridad jurídica y coherencia a las decisiones sobre inmunidad, y adecuar el proceso a la jurisprudencia del TJUE.

Asens concluye poniéndose a disposición de la presidenta Metsola para trabajar en esta reforma y subraya que la inmunidad parlamentaria "no es un privilegio personal", sino una protección institucional del pluralismo político que debe someterse al más estricto escrutinio jurídico y democrático.

