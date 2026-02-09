Espana agencias

Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

Guardar

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha minimizado el encuentro que mantendrán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda, al encuadrarlo en una mera charla y cuestionar que cuenten con el respaldo de sus respectivas organizaciones.

En rueda de prensa en la sede de la formación y cuestionado por este movimiento de Rufián, el número 'tres' del partido ha indicado que no hay ningún contacto con el dirigente de cara a la gira que quieren emprender los republicanos con figuras destacadas del espacio a la izquierda del PSOE.

Fernández ha desgranado que también ha visto un tuit del diputado de Bildu en el Congreso, Óscar Matute, "desentendiéndose" de esta iniciativa de Rufián y que, en su caso, rechaza entrar en interpretaciones sobre si estas conversaciones tienen otra finalidad política.

"La información que tengo es que es una charla y no sé si tienen el respaldo de Más Madrid y ERC", ha enfatizado el dirigente 'morado' de nuevo sobre el encuentro entre Rufián y Delgado.

No obstante, el coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, criticó en las redes sociales esta gira de Rufián bajo un "pretendido estrellado" en la esfera progresistas, al verlo como una "falta de respeto" al resto de izquierdas que trabajan en el territorio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Torres admite que "no son buenos" resultados para el PSOE los de Aragón que justifica en el tiempo para prepararlas

Torres admite que "no son

La Junta de Extremadura acuerda el desalojo voluntario de tres pedanías de Badajoz

Infobae

ERC, Junts, Comuns y la CUP exigen soluciones a las deficiencias de Rodalies

Infobae

Núñez (PP) niega rotundamente presiones de Génova en relación al Estatuto de C-LM: "Hemos actuado de manera soberana"

Núñez (PP) niega rotundamente presiones

0-0. Ander Cantero sostiene al Burgos en Las Palmas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami