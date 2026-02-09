Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha minimizado el encuentro que mantendrán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda, al encuadrarlo en una mera charla y cuestionar que cuenten con el respaldo de sus respectivas organizaciones.

En rueda de prensa en la sede de la formación y cuestionado por este movimiento de Rufián, el número 'tres' del partido ha indicado que no hay ningún contacto con el dirigente de cara a la gira que quieren emprender los republicanos con figuras destacadas del espacio a la izquierda del PSOE.

Fernández ha desgranado que también ha visto un tuit del diputado de Bildu en el Congreso, Óscar Matute, "desentendiéndose" de esta iniciativa de Rufián y que, en su caso, rechaza entrar en interpretaciones sobre si estas conversaciones tienen otra finalidad política.

"La información que tengo es que es una charla y no sé si tienen el respaldo de Más Madrid y ERC", ha enfatizado el dirigente 'morado' de nuevo sobre el encuentro entre Rufián y Delgado.

No obstante, el coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, criticó en las redes sociales esta gira de Rufián bajo un "pretendido estrellado" en la esfera progresistas, al verlo como una "falta de respeto" al resto de izquierdas que trabajan en el territorio.